Harry Kane: edad, altura, cuántos hijos tiene y títulos del futbolista

Harry Kane es uno de los delanteros más destacados de su generación por su capacidad goleadora, su precisión frente al arco y su liderazgo dentro de la cancha. Luego de convertirse en una figura histórica del Tottenham Hotspur, el capitán de la selección inglesa dio el salto al Bayern de Múnich en 2023 y consiguió los primeros grandes títulos de su carrera profesional.

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Fuera del fútbol, Kane mantiene una vida familiar relativamente reservada junto a su esposa Katie y sus cuatro hijos. Su trayectoria también está marcada por una particularidad: durante años acumuló distinciones individuales y récords goleadores sin conseguir títulos importantes con sus equipos, una situación que cambió desde su llegada al fútbol alemán.

¿Qué edad tiene Harry Kane y cuánto mide?

Kane nació el 28 de julio de 1993 en Londres, Inglaterra. En octubre de 2026 tiene 33 años y mide 1,88 metros, una estatura que le permite destacarse en el juego aéreo sin perder movilidad ni capacidad para participar en la elaboración ofensiva.

El delantero se formó en las divisiones inferiores del Tottenham Hotspur y atravesó varias cesiones antes de consolidarse en el primer equipo. Con el conjunto londinense marcó 280 goles oficiales y es el máximo goleador histórico del club.

En agosto de 2023 se incorporó al Bayern de Múnich, donde continuó con su extraordinaria producción ofensiva. Además, es el capitán de Inglaterra y el máximo goleador histórico de la selección nacional, luego de superar la marca de Wayne Rooney en marzo de 2023.

¿Cuántos hijos tiene Harry Kane y quién es su esposa?

Kane tiene cuatro hijos con su esposa Katie Kane, su pareja desde la juventud. La familia mantiene un perfil relativamente discreto, aunque el futbolista comparte algunos momentos de su vida personal en las redes sociales.

La pareja tuvo a su primera hija Ivy en 2017. Luego llegaron Vivienne Jane, en 2018, y Louis Harry, en 2020. En agosto de 2023 nació Henry Edward, el cuarto hijo del matrimonio.

Harry Kane.

El delantero habló en distintas oportunidades sobre la importancia de la paternidad y su vida familiar. En una entrevista con SoccerBible publicada en febrero de 2025, destacó el lugar central que ocupan su esposa y sus hijos en su vida, más allá de los resultados deportivos.

¿Cuántos títulos ganó Harry Kane en su carrera?

Durante buena parte de su trayectoria, Kane fue reconocido por sus goles y sus premios individuales, pero no consiguió títulos colectivos importantes con el Tottenham ni con la selección inglesa. Esa situación cambió en el Bayern de Múnich, donde ganó sus primeros trofeos de peso.

Entre sus principales títulos y distinciones colectivas están los siguientes:

Bundesliga: campeón con el Bayern de Múnich en las temporadas 2024-2025 y 2025-2026.

campeón con el Bayern de Múnich en las temporadas 2024-2025 y 2025-2026. Copa de Alemania (DFB-Pokal): campeón en 2025-2026.

campeón en 2025-2026. Supercopa de Alemania: campeón en 2025 y 2026.

A estos logros se suman sus reconocimientos individuales. Kane ganó la Bota de Oro europea en 2024 y 2026, y fue máximo goleador de la Bundesliga en las temporadas 2023-2024, 2024-2025 y 2025-2026. También obtuvo la Bota de Oro del Mundial de Rusia 2018 luego de marcar seis goles con Inglaterra.

Con la selección inglesa disputó las finales de la Eurocopa de 2021 y 2024, aunque perdió ambas. En 2019 también llegó a la final de la Champions League con el Tottenham, que cayó ante el Liverpool.

Su recorrido muestra la evolución de un goleador que durante años persiguió un título colectivo y que, tras su llegada a Alemania, comenzó a transformar sus registros individuales en conquistas con el Bayern de Múnich.