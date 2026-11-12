Gustavo Alfaro contó que fue damnificado por el colapso de Ueno Bank en Paraguay, respaldó a sus jugadores y pidió justicia antes del amistoso con Singapur.

El escándalo de Ueno Bank también alcanzó al fútbol. Gustavo Alfaro, entrenador de la selección de Paraguay, admitió en Singapur que él también es uno de los damnificados por el colapso de la entidad. En la previa del amistoso por la Fecha FIFA, el entrenador argentino respaldó el comunicado de sus futbolistas y pidió justicia para los casi tres millones de afectados por una crisis que sacude a todo el país.

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La confesión llegó en la conferencia de prensa en el Estadio Nacional de Singapur, la previa del partido amistoso de la fecha FIFA. Alfaro no esquivó el tema que hoy domina la agenda en Paraguay y habló de su propio caso. "Obviamente que estamos atravesados por el dolor, fuimos alcanzados y estamos dentro de los tres millones de personas, pero este problema aqueja a todo el país", afirmó.

El DT, de 64 años, confió en la reacción de la sociedad paraguaya: "Después de haber visto a Paraguay no enfrentar sino superar y volver de situaciones desgarradoras a lo largo de su historia, esto va a movilizar a este pueblo para reclamar la justicia que le corresponde".

El respaldo a los jugadores del seleccionado

Alfaro se puso del lado del plantel, que días antes había difundido un comunicado. En ese texto, los futbolistas se reconocieron como damnificados, le pidieron a la Justicia una respuesta rápida y transparente y pusieron en primer lugar a las familias afectadas.

"Paraguay está pasando un momento complejo, difícil. Nosotros lo vivimos con mucha preocupación y mucho dolor. Desde lo personal, estoy al lado de los jugadores", sostuvo el entrenador. Y agregó: "Tienen el derecho, como tenemos todos los que nos vimos atravesados por esta situación, a solicitar y reclamar lo que nos corresponde. Ellos se han puesto del lado de la justicia".

El exentrenador de Boca Juniors y San Lorenzo, entre otros, también habló de la identidad del grupo: "Siento que estos jugadores son la representación más cabal y elocuente de lo que es el ser nacional, el paraguayo de pura cepa, el guaraní de pura cepa". Además, destacó que el plantel sabe que representa "a los trabajadores de a pie, que todos los días sufren, porque ellos vienen y venimos de esos lugares".

Alfaro cerró su mensaje con un compromiso del plantel: "En cada pelota que disputemos, en cada partido que juguemos, vamos a tener el sentimiento de todo un país que está sufriendo y palpitando con nosotros". Y terminó con una frase que resume el clima en Paraguay: "Ojalá estuviese en nuestras manos la solución de esas cuestiones. Nosotros vamos a seguir clamando y reclamando desde nuestro lugar, justicia. Justicia para todos".

Cómo golpeó la crisis de Ueno Bank al fútbol paraguayo

Foto: Reuters.

El Banco Central de Paraguay dispuso la intervención de Ueno Bank el 3 de noviembre. La medida dejó a miles de ciudadanos sin acceso a su dinero y desató protestas en todo el país.

El impacto en el fútbol fue directo:

Jugadores de la selección tenían cuentas, sueldos y ahorros en el banco.

Olimpia y Cerro Porteño, los dos clubes más grandes del país, también operaban con la entidad.

La Conmebol tenía depositados alrededor de USD 15 millones, el 2,4% del total de sus recursos administrados.

El sindicato Futbolistas Asociados del Paraguay hace un relevamiento para saber cuántos deportistas resultaron afectados. Advierte que podría ser una gran parte del campeonato local. En paralelo, el abogado Rodrigo Codas impulsa una demanda colectiva con al menos diez jugadores de la selección. El monto reclamado superaría los USD 10 millones. La ley prevé un pago parcial anticipado a los ahorristas una vez validado el trámite. Sin embargo, sigue la incertidumbre sobre el destino del dinero inmovilizado.

El avance de la causa: allanamiento en la residencia presidencial

La investigación judicial escaló este jueves. La fiscal Silvia González encabezó un allanamiento en Mburuvicha Róga, la residencia oficial del Poder Ejecutivo. El operativo se hizo después de la destitución y la prisión preventiva del expresidente Santiago Peña, imputado por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio. Según la causa, el perjuicio llega a USD 815 millones y afecta a unos 2,94 millones de usuarios. Esa cifra incluye fondos estatales, previsionales, de garantía de depósitos y ahorros particulares.

También hubo allanamientos en la casa de Peña y en la sede central de Ueno Bank. Ahí, los investigadores encontraron cajas fuertes, una de ellas escondida en un baño que usaba el director ejecutivo Miguel Vázquez, que está detenido e imputado. Además, quedó detenido el superintendente de Bancos, Holger Insfrán. El expresidente del Banco Central, Carlos Carvallo, renunció a su cargo, fue imputado y se presentó ante la Justicia.