Golazo de Nico Paz en Como vs. Manchester United por Champions League: zurdazo al ángulo bajo la lluvia

Nicolás Paz le anotó un golazo a Manchester United de Inglaterra con la camiseta de Como, por la tercera fecha de la UEFA Champions League, en Italia. El joven mediapunta de la Selección Argentina abrió el marcador de arranque bajo la lluvia, cuando despachó un fuerte zurdazo alto y cruzado que se clavó en el ángulo superior izquierdo.

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Titular indiscutido en el equipo dirigido por el español Cesc Fábregas, el mediocampista ofensivo de 22 años se perfiló desde la derecha hacia el centro y ejecutó un remate perfecto para sentenciar el 1-0 transitorio. Se trata de la tercera presentación de ambos en la Liga de Campeones de Europa, en la que el cuadro italiano acumuló tres puntos sobre los seis posibles en la primera fase hasta el momento.

Nico Paz puede ser el heredero de la camiseta 10 Messi en la Selección Argentina

De acuerdo con la información del cronista Federico Bueno en Equipo F por ESPN en la televisión, la responsabilidad recaerá nada menos que sobre Nicolás Paz. El talentoso mediapunta español nacionalizado albiceleste, de casi 22 años, brilla en Como de Italia y Real Madrid de España no tiene la intención de "repescarlo" por el momento.

La despedida de Nico Paz a Messi en Instagram.

"Fede" Bueno comunicó en ESPN que "si Scaloni renueva (el contrato) al frente de la Selección, ya tiene resuelto quién va a llevar la 10, quién va a ser el heredero de la 10". Al mismo tiempo, aclaró que se trata de "alguien que todavía no la usó" y les propuso a sus compañeros en el piso que arriesgaran quién iba a ser.

Cuando sus colegas mencionaron erróneamente a Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Thiago Almada, Bueno sentenció que "la 10 post Messi, si Scaloni sigue siendo el técnico de la Selección Argentina, va a ser para Nico Paz". "Está bien...", coincidió finalmente el conductor Gustavo López.

Las formaciones de Como y Manchester United, por la Champions League

Como (4-2-3-1): Jean Butez, Marc Kempf, Yan Couto, Jacobo Ramon, Alex Valle, Luis Milla, Nico Paz, Lucas Da Cunha, Martin Baturina, Anastasios Douvikas, Maximo Perrone. DT: Cesc Fábregas.

Manchester United (4-2-3-1): Senne Lammens, Diogo Dalot, Harry Maguire, Matthijs De Ligt, Noussair Mazraoui, Andrey Santos, Bruno Fernandes, Youri Tielemans, Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Mason Mount. DT: Michael Carrick.