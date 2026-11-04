Ganó todo en Estados Unidos, se peleó con Donald Trump y festejó su durísima derrota en las elecciones: "Abrazo"

Ganó todo en Estados Unidos, se peleó con Donald Trump y festejó su durísima derrota.

Una estrella histórica del deporte de Estados Unidos, que se peleó con Donald Trump públicamente, festejó por la derrota del Partido Republicano del Presidente en las elecciones 2026 de medio término. Se trata nada menos que de Megan Rapinoe, que ganó todo con la Selección femenina de fútbol de ese país, una potencia mundial en esta disciplina.

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La exdelantera de 41 años, quien se retiró como profesional en el 2023, protagoniza una "batalla" personal con el dirigente político desde hace más de siete años, con el Mundial de Francia 2019 como el disparador. La exatacante es una ferviente activista por los derechos LGBTQ+ en sus redes sociales oficiales, lucha por la la igualdad salarial ("equal pay") y la justicia social que abarca a dicho colectivo. Por supuesto, el Jefe de Estado norteamericano no está para nada de acuerdo con ella y suele cruzarla públicamente cada tanto.

Megan Rapinoe celebró la estrepitosa derrota de Trump en Estados Unidos con una catarata de mensajes

Megan Rapinoe, estrella del fútbol de Estados Unidos, celebró la caída de Trump (Instagram @mrapinoe).

Megan Rapinoe, estrella del fútbol de Estados Unidos, celebró la caída de Trump (Instagram @mrapinoe).

Más allá de dejar en claro que ella es demócrata, la exmediapunta publicó mensajes lapidarios en su cuenta oficial de Instagram (@mrapinoe). Para sus casi dos millones de seguidores, la exdeportista posteó por ejemplo: "El sexo es genial, pero ¿has intentado ver a los republicanos perder en distritos que ellos mismos alteraron (gerrymander)?".

El término proviene de gerrymander (manipulación de distritos electorales). Se trata de una práctica política en Estados Unidos, en la que el partido gobernante redibuja los límites de los distritos de votación de manera artificial y estratégica para agrupar a sus propios votantes y diluir a la oposición. El objetivo es asegurar la mayor cantidad de asientos posibles en las elecciones, incluso si no tienen la mayoría de votos a nivel general.

Megan Rapinoe, estrella del fútbol de Estados Unidos, celebró la caída de Trump (Instagram @mrapinoe).

En otra historia, Rapinoe se burló de Trump por la derrota en las elecciones 2026 en Estados Unidos con el siguiente escrito, vinculado a la red social que suele utilizar el presidente: "Threads se siente justo ahora como el baño de mujeres en una noche de fiesta borracha, vengan todos aquí y dénme un abrazo".

Megan Rapinoe, estrella del fútbol de Estados Unidos, celebró la caída de Trump (Instagram @mrapinoe).

"Joshua Doss (un estratega político e investigador de opinión pública) nos recuerda: no agradezcas a los ´Demócratas´, agradece a las mujeres negras", disparó munición gruesa. Por último, Megan apeló a la ironía para fulminar a Donald. "Trump: ´Voten como si yo estuviera en la boleta electoral´. Estados Unidos: ´De acuerdo´", sentenció a puro sarcasmo.

Megan Rapinoe, estrella del fútbol de Estados Unidos, celebró la caída de Trump (Instagram @mrapinoe).

Megan Rapinoe, estrella del fútbol de Estados Unidos, celebró la caída de Trump (Instagram @mrapinoe).

¿Qué pasó entre Trump y Megan Rapinoe?

En la Copa del Mundo 2019, Rapinoe aprovechó el himno de Estados Unidos antes de los partidos para protestar a su manera por los derechos de la comunidad LGBTQ+, algo por lo que Trump se quejó públicamente. Luego, se volvió viral la respuesta de la futbolista en una entrevista, cuando dijo: "Si ganamos el torneo, no voy a ir a la Casa Blanca". Si bien se trata de una tradición en dicho pais, la estrella del balompié no quiso saber nada con eso.

"Para hablar, Rapinoe primero tiene que ganar...", le contestó el republicano. Unos días después, el elenco nacional levantó el máximo trofeo. Más tarde, Megan volvió a la carga contra Donald: "Su mensaje excluye a las personas. Usted me excluye a mí, excluye a las personas que se parecen a mí...", cuestionando además el trasfondo excluyente del eslogan Make America Great Again (MAGA).

El anteúltimo capítulo de la disputa entre ambos -antes de las elecciones- llegó en el Mundial 2023, cuando Rapinoe falló un penal clave contra Suecia y Estados Unidos fracasó en el certamen. Fue entonces cuando el dirigente político publicó en Truth Social: "Buen tiro Megan, ¡EE. UU. se va al infierno!".

Todos los títulos de Rapinoe con la Selección de Estados Unidos

Mundial: 2 (2015 y 2019).

Juegos Olímpicos: una medalla de oro (Londres 2012) y una de bronce (Tokio 2020).

Copa continental de la CONCACAF: 3 (2014, 2018 y 2022).

SheBelieves Cup: 4 (2018, 2020, 2021 y 2023).

Copa de las Naciones: 1 (2018).