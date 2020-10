Sin lugar a dudas, uno de los grandes aspectos a mejorar para la dirigencia de Boca es el comunicacional. Tanto el presidente, Jorge Amor Ameal, como los vicepresidentes, Mario Pergolini y Juan Román Riquelme, que prácticamente no habló desde la victoria en las elecciones, mostraron fallas. Y donde más se observó esta situación fue frente a la denuncia de violencia de género que implica a Sebastián Villa.

El delantero, una de las figuras del equipo en el título de la Superliga, fue acusado por su expareja, Daniela Cortés, de maltrato físico y emocional. Declaraciones, testigos y pruebas conforman un extenso procesamiento judicial que, por el momento, no tiene ninguna resolución. Mientras tanto, la postura del Xeneize fue cambiando y la última decisión, prohibió que juegue partidos oficiales.

Ahora, después de varios meses, Fernando Burlando, abogado defensor, se refirió a la situación actual de la causa. "Hay varias pericias que acompañaron a la investigación y fueron cuestionadas por su abogado. La pericia psicológica es lo único que quedaría pendiente antes de la determinación de elevar a juicio la causa. Queda mucho tiempo, todavía queda mucho camino procesal por recorrer", dejó en claro.

Al mismo tiempo, el famoso letrado quiso aclarar que Daniela Cortés, expareja del jugador, no se entrometió en su carrera: "No hubo ningún tipo de objeción de su parte, ni se ha metido en el tema de cuándo jugaría o si lo transferían. Podría hacerlo y no lo ha hecho, no es su voluntad meterse en esa situación, no tiene ningún tipo de inconveniente al respecto". Recordemos que Villa tuvo ofertas de Atlético Mineiro, todas rechazadas por Boca.

Los rumores fueron muchos durante las últimas horas, pero Burlando descartó un acuerdo extrajudicial que anule el proceso penal por el momento. "Entendemos que esto va a terminar en juicio, no descarto la posibilidad ni en esta causa ni en ninguna otra de un acuerdo porque en todos los hechos vinculados a la violencia de género, automáticamente lo dice la ley, le da derecho a la víctima de iniciar un juicio por daños y perjuicios. Que solucionen esa parte, no significa que se detenga la acción penal que ya está en manos de la Justicia", expresó.

Sobre el final manifestó que Cortés no tendría problemas con que él siga trabajando y hasta expresó, desde el primer día, que lo había perdonado, algo que el abogado no logra comprender. A su vez agregó que, según las pericias, recibió violencia nivel 11 (cerca del máximo) y que no hubo ningún tipo de acercamiento con Villa tras la denuncia realizada. "Lo más importante es Daniela, cómo sane, cómo se cure y cómo quiera vivir", sentenció.

¿Cuál es la actitud actual de Boca?

En un primer momento, desde el club de la Ribera se pusieron a disposición de la Justicia. Luego, mostraron su apoyo para el jugador colombiano. Y ahora, si bien entrena junto a sus compañeros, el Consejo de Fútbol decidió que no puede jugar partidos oficiales. "Tenemos un profundo dolor por no poder utilizarlo pero tenemos que ser consecuentes con nuestro club, la gente que nos rodea y quienes nos votaron", expresó Jorge Bermúdez en diálogo con TNT Sports.

Ante esta postura, Burlando celebró y elogió la determinación de la dirigencia ante la situación. "Creo que Boca ha tomado una decisión que es un ejemplo esto que le toca vivir al mundo en relación con la violencia de género. Los clubes no tienen un protocolo para solucionar estos conflictos, no conocen los pormenores de la investigación pero aplaudí la definición", cerró.

De todas maneras, a diferencia de lo ocurrido en los últimos días, Sebastián Villa fue titular en el amistoso ante Arsenal de Sarandí (cayó por 2-0) que disputó el equipo de Miguel Ángel Russo este miércoles en el predio de Ezeiza. Si bien la "sanción" solo se hace presente en los partidos oficiales, el cafetero no participó del doble encuentro contra Argentinos Juniors, la pasada semana. ¿Comenzarán a utilizarlo a partir de los octavos de la Copa Libertadores?