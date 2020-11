Mientras la Selección Argentina se encuentra con el foco puesto para la próxima doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022, miles de fanáticos se vieron sorprendidos con una noticia inesperada: Tití Fernández regresará a la pantalla de la TV Pública para realizar los comentarios del campo de juego de los encuentros de la Albiceleste.

De acuerdo a la publicación que su hijo Titito Fernández realizó en cuenta de Twitter en las últimas horas, el famoso periodista vuelve a uno de los espacios en donde más conocidos se hizo en el mundo del fútbol. Con una foto de Tití entrevistando a Lionel Messi, comentó: "Faltan dos días para volver a verte en tu lugar".

En tanto, a través de sus redes sociales, Fernández se mostró emocionado a través de un video que publicó: "Estoy muy feliz, muy contento y quiero compartirlo con ustedes. Hoy me llamaron para preguntarme si quería volver a trabajar en el campo de juego, arrancando el jueves con Argentina Paraguay por la TV pública, por supuesto la respuesta fue "sí". Nada me hace más feliz que estar en una transmisión y mucho más si es haciendo a la Selección. Gracias a quienes pensaron que todavía puedo estar a la altura. Espero no defraudarlos, me voy a preparar para hacerlo lo mejor que pueda. ¡Vamos Argentina, carajo!"

Por qué Tití Fernández estuvo alejado de la televisión y del fútbol argentino durante los últimos tres años:

Miguel Ángel Fernández, más conocido como Tití, estuvo varios años alejado del fútbol argentino. De hecho, en septiembre de 2017, ofreció una entrevista a Doble Amarilla en la que comentó algunos detalles por los que no trabajó más ligado a la televisión: "No hay ninguna cuestión política en que no esté ahora en la Superliga. Yo iba a trabajar para Turner, estuve reunido con productores y gente más o menos importante de Turner. Pero en ese momento Torneos no participaba de la historia".

"Como siempre terminó ganando el Grupo Clarín, se metieron y con ellos se metió Torneos y Competencias. Ellos producen todos los partidos, por más que Turner lleve un productor propio. En paralelo, yo estoy en juicio con ellos por cosas que pasaron que no me gustaron después de 24 años. Entonces sacaron una cláusula de que cualquiera que tenga algún tipo de conflicto con cualquiera de las dos empresas, Torneos o Fox, no podía participar. Mi problema es con Torneos, es decir, Fox. Pero incluyeron solidariamente a Turner, y me quedé afuera", añadió en aquel entonces.

Fecha y hora de la próxima doble fecha de Eliminatorias que jugará la Selección Argentina:

El jueves 12 de noviembre, a las 21 horas: Argentina - Paraguay en la Bombonera.

El martes 17 de noviembre, a las 21.30 horas de Argentina: Perú - Argentina, en el estadio Nacional de Lima.