Real Madrid se opone a partido de LaLiga en Miami, insta a la UEFA y a la FIFA a bloquearlo

El Real Madrid rechazó el martes los planes de celebrar un partido de LaLiga entre el Barcelona y el Villarreal en Miami, advirtiendo de que la propuesta podría socavar el equilibrio competitivo del fútbol y que ya solicitó a los órganos de gobierno mundiales del deporte que bloqueen la medida.

La Federación Española de Fútbol (RFEF) aprobó el lunes el encuentro del 20 de diciembre en el Hard Rock Stadium de Miami, que podría convertirse en el primer partido de LaLiga celebrado en el extranjero y el primero de liga europea en Estados Unidos.

"El Real Madrid C. F. quiere manifestar a sus socios, simpatizantes y aficionados al fútbol en general su más firme rechazo a la propuesta", señaló el club en un comunicado, en el que reveló que ya ha instado a la FIFA, la UEFA y el Consejo Superior de Deportes (CSD) a intervenir.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El club acusó a la RFEF de tomar su decisión "sin información ni consulta previa a los clubes participantes en dicha competición" y argumentó que la celebración del partido en Miami "vulnera el principio esencial de reciprocidad territorial" que rige en los formatos de liga de ida y vuelta.

El Real afirmó además que con la medida se está "alterando el equilibrio competitivo" y otorga "una ventaja deportiva indebida a los clubes solicitantes".

El club también advirtió de que la aprobación de la propuesta podría comprometer la integridad deportiva y "sienta un precedente inaceptable", insistiendo en que cualquier cambio de esta naturaleza debería requerir "el acuerdo expreso y unánime de todos los clubes participantes en la competición".

El plan aún requiere la aprobación de la UEFA, la US Soccer, la CONCACAF y, en última instancia, la FIFA, antes de que el presidente de LaLiga, Javier Tebas, pueda hacer realidad su viejo anhelo de llevar el fútbol español a Estados Unidos.

Con información de Reuters