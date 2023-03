¿Qué significa VAR?

Su llegada al fútbol sigue causando polémica al día de hoy, pero... ¿qué significan exactamente sus siglas?

Desde que llegó al fútbol, el VAR ha sido una de las grandes polémicas que sigue aún hoy instalada en el debate deportivo. Hay quiénes lo consideran a esta altura imprescindible y fuertes detractores que argumentan que le quita la escencia a este deporte. En esta nota te contamos algunos detalles de esta herramienta que sigue dando que hablar y que está llevando a la FIFA a considerar cambios importantes en el reglamento del juego para los próximos años.

¿Qué significa VAR?

El sistema creado por la FIFA para reducir los errores arbitrales se denomina "VAR" dado que son las siglas en inglés para el término "Video Assitant Referee" (Asistencia al Árbitro por Video, en español). Su funcionamiento consiste en una serie de cámaras que captan las diferentes situaciones que se presentan durante el juego, y que son evaluadas en una habitación con monitores por árbitros FIFA especializados. Estos árbitros determinan la decisión que deberá tomar el árbitro principal del encuentro.

La primera vez que se probó el sistema fue en el Mundial de Clubes de 2016. Desde entonces, la mayoría de las competiciones de fútbol han incorporado el VAR en su reglamento. Por ejemplo, la Premier League, La Liga de España, la Serie A italiana y la Europa League son algunas de las competiciones que han adoptado esta tecnología. En el fútbol argentino, tras una serie de pruebas pilotos, se oficializó su llegada a la primera división en marzo de 2021.

Es importante destacar que el VAR ha sido una herramienta fundamental para mejorar la precisión y la justicia en las decisiones arbitrales durante los partidos de fútbol, aunque su implementación no está exenta de polémicas dado que en ciertos casos puede "desnaturalizar" el juego (por ejemplo en los offside milimétricos) y en otros casos tanto el criterio del árbitro en campo, como el de los asistentes, puede no ser tomado como correcto por quiénes están viendo o disputando el partido.

¿Cuándo se usa el VAR?

Un error común al analizar la implementación del VAR en un determinado encuentro es pensar que esta herramienta puede ser utilizada por los árbitros en todo momento para cualquier acción. Esto no es así. En el reglamento oficial de la FIFA está especificado detalladamente en qué acciones particulares y con qué finalidad se puede utilizar.

Gol: El VAR se emplea para revisar posibles infracciones a las leyes del juego, tales como fuera de juego, faltas, manos u otras faltas que pudieran haber ocurrido previo a un gol.

Penales: El sistema es utilizado para revisar si debe sancionarse o no el cobro de una pena máxima. Se examinan jugadas tanto dentro del área como fuera, siempre que exista la sospecha que puede haber un penal. También durante la ejecución se utiliza para medir el adelantamiento del arquero o si invasión de campo por parte de los jugadores.

Tarjeta roja directa: El VAR es utilizado para determinar si la expulsión de un jugador ha sido acertada o no. El VAR puede llamar al árbitro aún si este no ha cobrado falta. No se revisa si un jugador merece o no una tarjeta amarilla. También puede servir para identificar correctamente jugadores en caso de que el árbitro se haya equivocado al mostrar una tarjeta.

Off-sides (fuera de juego): El VAR se utiliza para determinar si una jugada es fuera de juego o no. Esto se hace de manera continua y en general los jueces de línea tienen la orden de dejar seguir la jugada y que luego, una vez finalizada, se sancione la falta si corresponde.