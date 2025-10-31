Palmeiras es finalista en la Libertadores tras una remontada histórica ante Liga de Quito

Copa Libertadores - Semifinal - Partido de vuelta - Palmeiras vs LDU Quito

ters) -El Palmeiras se recuperó de los tres goles que recibió en el partido de ida en Ecuador, remontó una serie histórica y clasificó a la final de la Copa Libertadores tras vapulear el jueves 4-0 como local a Liga Deportiva Universitaria.

El experimentado Raphael Veiga en dos ocasiones, el paraguayo Ramón Sosa y Bruno Fuchs anotaron los cuatro goles para el Palmeiras.

El "Verdão", que ganó en tres ocasiones la Libertadores y avanzó con un marcador global de 4-3, enfrentará en la definición a su par nacional Flamengo, que el miércoles eliminó al Racing Club argentino.

"Estábamos muy motivados, vivimos muchos momentos así y sabemos que acá somos muy fuertes. Nuestro equipo jugó muy bien. Estoy feliz", dijo Veiga tras la clasificación.

En la revancha disputada en el estadio Allianz Parque de São Paulo, Palmeiras abrió el marcador al minuto 20 a través de un remate de cabeza del paraguayo Sosa.

El segundo gol llegó a los 45 en la última acción del primer tiempo gracias a un remate de Fuchs luego de una jugada preparada en un tiro libre de Andreas Pereira.

En el segundo tiempo, Palmeiras igualó el global a los 68 por intermedio de Veiga tras una buena acción de Vitor Roque por el sector izquierdo.

El gol que aseguró la clasificación al conjunto dirigido por el portugués Abel Ferreira lo anotó Veiga a los 81 minutos a través de un penal, tras una infracción de Carlos Gruezo sobre Allan.

"Todavía no logro disfrutar de las victorias como estas. Tengo que probar todos los días que estoy capacitado. Odio perder, soy mal perdedor. Cuando terminó el partido fue un sentimiento de alivio", indicó el DT Ferreira, quien quedó de rodillas sobre el césped tras la clasificación.

La final entre Palmeiras y Flamengo se disputará el 29 de noviembre en el estadio Monumental de Lima, mismo escenario en el cual el equipo carioca se consagró en 2019.

"Es doloroso, veníamos con ilusión, pero no hicimos las cosas que teníamos que saber. Cometimos muchos errores y en estos partidos te cuesta caro", dijo el futbolista de Liga José Quintero luego de la eliminación.

Con información de Reuters