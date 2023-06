Mourinho, suspendido 10 días por criticar a un árbitro

(.)

28 jun (Reuters) - José Mourinho se puso un micrófono para "protegerse" cuando la Roma enfrentó al Monza en mayo, pero no pudo resistirse a insultar al árbitro después del partido y el miércoles fue sancionado con 10 días de suspensión.

Mourinho se perderá el estreno de su equipo en la Serie A debido a la sanción, que incluye una multa de 50.000 euros (54.610 dólares) por sus comentarios hacia el colegiado Daniele Chiffi, informó la Asociación Italiana de Fútbol.

Mourinho criticó duramente a Chiffi tras el empate liguero de la Roma contra el Monza (1-1), tachándolo de "el peor árbitro" con el que se había encontrado en toda su carrera.

El portugués, de 60 años, había afrontado el partido con la intención de hacer todo lo posible para evitar ser sancionado por los colegiados.

"No soy estúpido, ¿saben?", dijo entonces Mourinho. "Hoy fui al partido con un micrófono. Lo he grabado todo. Desde que salí del vestuario hasta que volví. Me protegí", explicó el exentrenador del Chelsea y del Real Madrid, que no es ajeno a los enfrentamientos con el estamento arbitral.

"Dejé de trabajar (de hablar) a 20-30 minutos del final porque sabía que me sacaría tarjeta roja por cualquier cosa. No le di la oportunidad, decidí que no, que ya era suficiente", relató Mourinho.

"Él (Chiffi) es horrible, no tiene ninguna conexión humana con nadie, no tiene empatía, saca tarjeta roja a un jugador que se resbala porque está agotado en el minuto 96", argumentó.

Es el segundo castigo que recibe Mourinho en una semana, después de que la UEFA le sancionara con cuatro partidos de Europa League por emplear un lenguaje abusivo contra el árbitro Anthony Taylor en la derrota de su equipo ante el Sevilla en la final de la competición.

La Roma también ha sido multada con 50.000 euros, que se suman a los 55.000 euros que la UEFA también impuso al club.

(1 dólar = 0,9156 euros)

Con información de Reuters