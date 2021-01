"Ahora tengo ganas de disfrutar este campeonato, a pensar en lo que viene y después veremos qué será de mi futuro", expresó durante los festejos de la Copa Diego Armando Maradona. La realidad es que la continuidad de Mauro Zárate es una verdadera incógnita y los pocos minutos en cancha, con bajos rendimientos, no lo ayudan. Su contrato con Boca finaliza en junio próximo y por el momento, no hubo charlas en relación a una posible renovación. De todas maneras, el futbolista dejó en claro que tiene que acercarse al club de la Ribera para dialogar con el Consejo de Fútbol que dirige Juan Román Riquelme.

Si bien nunca dejó de mostrar su felicidad por vestir la camiseta del Xeneize, en este último tiempo no declaró sobre sus deseos de seguir. Quien sí aprovechó la oportunidad, a través de distintas historias de Instagram, fue su mujer Natalie Weber. A través de un juego donde tenía que responder si el enunciado era verdadero o falso, no dudó en referirse al futuro de su pareja. "¿Mauro quiere seguir en Boca?", le consultaron. Y no dudó en responder que era cierto. Mientras que, tras su polémica salida de Vélez Sarsfield, le preguntaron: "¿Ama jugar en Boca?", junto a varios corazones azules y amarillos. Allí, Natalie no dudó: "Muy verdadero". Sin dudas y ante el cariño que le tiene la gente, parece un mensaje de presión para conocer una definición.

Durante el lunes, Zárate habló de todo y hasta aprovechó para chicanear a River porque mientras ellos levantaban una copa, "algunos estaban de vacaciones". De todas formas dejó en claro que no le sirve alternar entre titularidad y suplencia. "Necesito jugar y después, estar a la altura de ser el 9 de Boca. Apenas arrancó el ciclo de Miguel (Ángel Russo), el primer partido me lo da de centrodelantero e hice dos goles. Después me lesioné muchas veces y perdí terreno", explicó. Se había dicho que había un interés desde Olimpia de Paraguay (descartado por el propio mánager) y también de algunos sondeos desde Arabia Saudita. Por ahora, nada serio.

Las historias de Weber:

Cabe destacar que no es el único jugador de Boca que desconoce lo que ocurrirá en su futuro, varios tienen su destino lejos de la institución. Julio Buffarini ya informó que no seguirá cuando finalice su contrato en junio y sí o sí, deberán buscar un lateral derecho. Leonardo Jara, Emmanuel Mas, Franco Soldano y Nicolás Capaldo (se cree que el juvenil renovará en los próximos días, siendo una de las grandes promesas del plantel). Mientras que Carlos Tevez, el gran ídolo de los hinchas, ya confirmó durante los festejos del título obtenido que seguirá en el club pensando en los grandes objetivos del año.