La lesión de Lisandro Martínez en el Manchester: cuánto tiempo estará afuera de la cancha

El defensor sufrió una fractura en el quinto metatarsiano de su pie derecho y estará varios meses sin jugar.

Lisandro Martínez sufrió una lesión en el Manchester United y estará al menos tres meses sin jugar. El defensor de la Selección Argentina salió dolorido del cruce de los "Diablos Rojos" ante el Sevilla por la UEFA Europa League y horas después se confirmó su diagnóstico que lo marginará de las canchas por varias semanas. Lo positivo es que rápidamente descartaron una ruptura en el tendón de Aquiles, lo que hubiese complicado aún más al zaguero.

El central campeón del mundo en Qatar 2022 tiene una fractura en el quinto metatarsiano de su pie derecho, todavía no está confirmado si será operado o no y el club seguramente lo informará. Al margen de lo sucedido con el futbolista, la imagen de Gonzalo "Cachete" Montiel y Marcos "Huevo" Acuña llevándolo en andas recorrió las redes sociales minutos más tarde. Poco después, el elenco "Andaluz" -que perdía 2 a 1- llegó al empate sobre el final.

Una vez finalizado el encuentro, su técnico, el neerlandés Erik Ten Hag, juzgó que "no tiene buena pinta" y pero hizo referencia a que posiblemente no afecte al tendón de Aquiles, lo que finalmente no sucedió. Cabe destacar, que el ex Newell´s Old Boys y Defensa y Justicia no pudo ser reemplazado porque ya se habían realizado los cinco cambios reglamentarios. Después de lo que ocurrió con los jugadores, en las redes sociales reflotaron la situación de que "la Selección Argentina es una familia".

Por supuesto, esta situación que vive el defensor de la "Albiceleste" se perderá la vuelta del próximo jueves 20 de abril en España y los próximos compromisos de lo que queda en la temporada que finalizará en junio. En dicho mes se llevará a cabo una doble fecha FIFA, por lo que corre el riesgo de no llegar en condiciones. Sin embargo, para el debut en las Eliminatorias -en septiembre- sí puede estar entre los convocados de Lionel Scaloni.

Cuándo es el debut de Argentina en Eliminatorias para el Mundial 2026

Tras finalizar la fecha FIFA de marzo y con ella los amistosos disputados por la Selección Argentina, la atención se centra ahora en una pregunta: ¿Cuándo empiezan las Eliminatorias para el Mundial que albergarán Estados Unidos, México y Canadá en 2026? La Conmebol ha hecho público el calendario de las Eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026. La Selección Argentina hará su debut en septiembre de 2023 contra Ecuador como local, y luego viajará a La Paz para jugar contra Bolivia.

El calendario presentado indica que después de los partidos contra Ecuador y Bolivia, el equipo liderado por Lionel Scaloni recibirá a Paraguay y visitará a Perú en las fechas 3 y 4, programadas para octubre. En noviembre, se enfrentará a Uruguay en casa y a Brasil como visitante, en lo que será uno de los duelos mas esperados de las eliminatorias.