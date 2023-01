Jugó contra Messi en el Mundial y ahora arregla autos: "No me gustó"

Un futbolista estrella que enfrentó a Lionel Messi en la Copa del Mundo dejó el fútbol y ahora arregla autos en México. Su nueva vida como mecánico.

Un ex futbolista que enfrentó a Lionel Messi en una Copa del Mundo dedica su vida a arreglar autos. Si bien en sus mejores épocas se perfilaba para romperla en el Barcelona junto al mejor del mundo, su pase finalmente no se concretó y todo cambió completamente. Más allá del buen nivel que mostró con las camisetas que vistió, sobre el ocaso de su carrera se vio obligado a invertir en un taller mecánico para generar ingresos y sobrevivir.

Se trata del defensor mexicano Paul Aguilar, quien estuvo entre los concentrados en el partido contra Argentina en los octavos de final del Mundial de Sudáfrica 2010. En aquella ocasión, los dirigidos por Diego Armando Maradona ganaron 3 a 1 con los goles de Carlos Tevez en dos oportunidades y Gonzalo "Pipa" Higuaín -descontó Javier "Chicharito" Hernández-. Si bien volvió a participar de un torneo de estas características, lo que vino después para el lateral derecho no fue de lo mejor.

Durante casi 10 años se desempeñó en el América de México, pero desde la dirigencia le propusieron bajarle el contrato y no aceptó. Esto llevó a su posterior desvinculación, lo cual sin dudas lo afectó. "Dije que no me gustó la manera como se me trató. Estuve tantos años y las formas no fueron las correctas. Me fui dolido, pero siempre estaré agradecido con la afición que me apoyó en mi ciclo. Nunca me olvido de ellos, saben que mi deseo era retirarme ahí", contó Aguilar en diálogo con Heraldo a mediados del 2022.

Luego de ganar varios títulos con las "Águilas" y el Pachuca, con presencia incluida en el Mundial de Brasil 2014 donde jugó cuatro partidos y el Barcelona puso los ojos en él, Aguilar dejó atrás el verde césped por tiempo indefinido. Las buenas ofertas para seguir jugando no llegaron y optó por poner un taller mecánico en Ciudad Juárez para arreglar autos y luego venderlos. Mientras tanto, espera el contacto de algún club para retomar la actividad.

Paul Aguilar: de jugar contra Messi en el Mundial a arreglar autos

La carrera de Paul Nicolás Aguilar Rojas

Aguilar debutó en el Pachuca y, tras un breve paso por Indios -también de México-, regresó a la institución de la cual surgió. Luego de esto, estuvo en el América de México entre julio del 2011 y enero del 2021 para más tarde arribar al Juárez FC. Entre los conseguidos, tantos locales como internacionales, el lateral derecho sumó 16 títulos y acumula un total de 35 goles y 46 asistencias en 592 partidos.