Jugadoras pueden usar ropa acorde con sus creencias, dice FA tras polémica por futbolista musulmana

FOTO DE ARCHIVO: Imagen de referencia de un partido de fútbol de la superliga femenina en Reino Unido

La Federación Inglesa de Fútbol (FA, por sus siglas en inglés) afirmó que las jugadoras de todas sus competiciones pueden llevar ropa que siga sus creencias religiosas, después de que a la excapitana de Somalia Iqra Ismail se le impidiera jugar un partido por no llevar pantalones cortos.

Ismail, que también es entrenadora, dijo en un vídeo de Instagram que llevaba cinco años jugando en la Greater London Women's Football League (GLWFL) con pantalones largos, pero el domingo no le permitieron entrar como suplente en el United Dragons.

"El árbitro de la Middlesex FA en el partido de ayer dijo que la liga le había ordenado terminantemente que no permitiera a mujeres como yo llevar pantalones largos", dijo Ismail, musulmana. "Si no llevamos pantalones cortos, no podemos jugar. Eso es lo que me dijeron ayer".

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La FA aseguró que estaba al tanto del asunto y que estaba en contacto con la Middlesex FA para garantizar que se resolviera rápidamente.

"A principios de este año, escribimos a todas las federaciones de los condados y a los oficiales de los partidos del fútbol base femenino para confirmarles que a las mujeres y a las niñas se les debe permitir llevar ropa que garantice que su fe o sus creencias religiosas no se vean comprometidas", dijo el miércoles un portavoz de la FA.

La Middlesex FA aseguró estar en contacto con la FA y la liga para resolver el asunto.

"Estamos trabajando con todas nuestras partes interesadas para garantizar que puedan aplicar esta orientación de manera efectiva y seguimos profundamente comprometidos a garantizar que el fútbol inglés sea un entorno inclusivo y acogedor para todos", explicó el portavoz.

La GLWFL dijo en un comunicado que tenía entendido que las jugadoras debían llevar pantalones cortos encima de la ropa que les cubría las piernas.

"Sin embargo, desde entonces hemos sido informados de que los pantalones cortos encima de los pantalones largos o mallas no son necesarios (...) vamos a proporcionar esta previsión de beneficios actualizada a todos nuestros oficiales de partido y miembros", escribió la liga en X.

Con información de Reuters