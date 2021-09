Fernando Gago se plantó contra Néstor Pitana tras la derrota de Aldosivi: "No me faltes el respeto"

Luego de la derrota de Aldosivi por 4 a 1 ante Godoy Cruz en Mar del Plata, Fernando Gago tuvo un fuerte encontronazo con Néstor Pitana y el resto de la terna arbitral.

Aldosivi perdió su cuarto partido al hilo en la Liga Profesional de Fútbol y fue por goleada. Esta vez le tocó enfrentar a Godoy Cruz de Mendoza en Mar del Plata y el "Tomba" se impuso con claridad ganando 4 a 1. Esto, y el arbitraje de Néstor Pitana y su terna fueron motivos para que Fernando Gago explote contra ellos tras el encuentro y se diera un picante cruce.

El nivel del "Tiburón" no es el mejor en este certamen y se ve reflejado en los resultados. Hasta el momento cosecha un total de 13 puntos producto de 3 victorias, cuatro empates y seis derrotas. La continuidad del exvolante de Boca Juniors y Real Madrid junto al "Pocho" Federico Insúa a cargo del equipo penderían de un hilo.

Consumada una nueva derrota Gago protestó contra Néstor Pitana y su terna arbitral. Uno de los asistentes, Mariano Viale, lanzó un picante comentario sobre el resultado: "4 a 1 salieron", esto desató la furia de "Pintita" que salió al cruce: "¿Cómo? No me puede dar una respuesta así". El línea Julio Fernández le respondió: "Demasiado te aguantamos nosotros", y el árbitro agregó: "Dale andá. Hacé mea culpa también. Autocrítica viste", sostuvo.

Por último mientras el DT de Aldosivi se dirigía al vestuario le respondió en caliente: "Siempre Néstor, siempre, ¿Ustedes?", a lo que el árbitro retrucó: "Quedate tranquilo que yo la hago", y el exjugador sentenció: "No me faltes el respeto". La discusión terminó ahí y la situación no pasó a mayores.

Lamentable noticia luego del partido

El micro en el que viajaban los jugadores del conjunto marplatense minutos después del encuentro ante Godoy Cruz fue apedreado por un grupo de hinchas. Más allá de que era escoltado por la policía, los hinchas del "Tiburón" igualmente atacaron el vehículo. Rufino Lucero, defensor del equipo de Fernando Gago sufrió una lesión en su ojo izquierdo provocada por la astilla de un vidrio.

Comandada por la fiscal Florencia Salas, la Unidad Funcional de Instrucción 1 marplatense intervino en la investigación del hecho e inició una causa por "lesiones y daños agravados por enmarcarse en la ley de violencia en el deporte (Ley 11.929)".

Lo que se viene para Aldosivi

Luego de las cuatro derrotas de manera consecutiva ante River, Lanús, Huracán y Godoy Cruz, el equipo de Fernando Gago jugará el próximo sábado 18 de septiembre por la fecha 12 de la Liga Profesional de Fútbol ante Vélez Sarsfield en el Estadio José Amalfitani a partir de las 15:45.