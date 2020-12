El mensaje de un ex jugador de Boca que ilusiona a Russo: ¿Vuelve?

La cabeza de Boca está puesta, sin duda alguna, en la vuelta de cuartos de final por Copa Libertadores ante Racing. Por la ida en el certamen más importante de América, el equipo de Miguel Ángel Russo cayó por 1-0 y llenó de dudas a un equipo que no logra volver al juego que mostró antes de la pandemia cuando se consagró campeón de la Superliga Argentina. Ahora, palpitando lo que será el segundo partido, tiene chances de pasar a semifinales e ilusionarse con un nuevo título. Y desde lejos, un jugador parece soñar con volver.

Se trata de Cristian Pavón, quien dejó la institución a mediados del año pasado para convertirse en refuerzo de Los Angeles Galaxy y no descarta regresar. Por eso, mientras espera para conocer qué ocurrirá con su futuro a partir del 2021, el delantero descansa y se relaja en su Córdoba natal. Y en el camino, no duda a la hora de dejar mensajes como pistas. "¡Bien, Boca!", escribió desde la página oficial de Facebook ante la publicación donde podían observarse los goles de la victoria ante Independiente por la Copa Diego Armando Maradona.

Recordemos que el pase del extremo todavía pertenece al club de la Ribera. Desde los Galaxy de la MLS dejaron en claro que buscan quedarse con el jugador que fue figura a pesar del mal momento del equipo. Pero para eso deberán desembolsar una gran cantidad de dinero, una cifra imposible para la actualidad económica del mundo a causa de la pandemia por coronavirus. La opción de compra fijada en el contrato firmado es de 20 millones de dólares pero el club norteamericano hará el intento de llegar a un acuerdo por menos dinero.

Desde Boca no descartan aceptar si la cifra cierra y creen que lo ofrecido es la mejor opción para todas las partes. De todas maneras, la dirigencia de Jorge Amor Ameal y el Consejo de Fútbol comandado por Juan Román Riquelme no tienen intenciones de "regalarlo". El primer ofrecimiento habría sido de alrededor de 8 millones, número que no seduce para nada al campeón del fútbol argentino.

Si bien la idea es seguir negociando para intentar llegar a una acuerdo, lo cierto es que el 1 de enero deberá presentarse en el predio de Ezeiza para sumarse al plantel de Miguel Ángel Russo y competir por un lugar dentro del equipo titular. Pavón siempre dejó en claro que era un tema del cual se encargaba su propio representante pero con este mensaje en redes, su opinión podría inclinar la balanza a favor del Xeneize.

La publicación: