El Madrid se descuelga a cinco puntos del Barça tras empatar con la Real Sociedad

La Real Sociedad sobrevivió a una exhibición del Real Madrid en el Santiago Bernabéu el domingo, al empatar en un frenético partido de LaLiga que permite al Barcelona escaparse en la cabeza de la competición con cinco puntos de diferencia sobre los blancos.

El Real Madrid realizó 20 intentos de gol en comparación con solo siete creados por los visitantes, que aguantaron heroicamente para volver a San Sebastián con un punto gracias a un despliegue de paradas del portero Alex Remiro.

Remiro desbarató dos ocasiones de Vinícius a bocajarro, una en cada parte. El guardameta también realizó paradas decisivas a disparos de Karim Benzema, Toni Kroos y Rodrygo.

"Contento por el punto y mi partido personal", declaró Remiro a Movistar Plus.

"Jugar contra estos equipos siempre es difícil, ya que ellos normalmente no perdonan y nosotros las pocas no debemos perdonar, pero no estuvimos acertados de cara al gol. Contentos por el empate".

El Barcelona, líder, alcanzó los 47 puntos en la clasificación tras su victoria del sábado en el campo del Girona (1-0), tras lo que aventaja ahora en cinco puntos al Real Madrid, segundo. La Real Sociedad es tercera con 39 puntos, habiendo jugado un partido más que los dos primeros.

Desesperado por acortar distancias con el Barça, el Real Madrid acosó a la Real Sociedad desde el principio, alentado por sus aficionados en una fría tarde en la capital española.

Benzema tuvo la primera oportunidad del Real Madrid en el minuto 7, cuando hizo una brillante jugada individual, regateando a tres defensas, pero vio su disparo a bocajarro detenido por Remiro.

Poco después, Vinícius superó al defensa Igor Zubeldia y se internó en el área, pero su derechazo se marchó fuera por poco.

Remiro rechazó un disparo lejano de Kroos mediada la primera parte, y Federico Valverde falló una prometedora volea desde dentro del área.

Rodrygo disparó desde el borde del área en el minuto 35 y, una vez más, Remiro se lució.

Justo antes del descanso, Benzema pasó a Vinícius, cuyo disparo raso fue bloqueado por Remiro con la pierna izquierda.

El vigente campeón de LaLiga tuvo casi el 70% de la posesión en la segunda parte, pero la Real Sociedad creó algunas ocasiones con contragolpes.

El guardameta Thibaut Courtois realizó una brillante parada en el minuto 60 ante un disparo raso de Takefusa Kubo.

Vinícius dispuso de una última ocasión para deshacer el empate, pero Remiro despejó con la mano un mano a mano del brasileño en el minuto 70.

"Ha sido un partido muy bonito para el espectador y muy intenso. Nosotros hemos tenido las ocasiones más claras. Ha sido una pena el empate", declaró a Movistar Plus el defensa madridista Nacho.

