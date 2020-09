Con apenas 20 años, Julián Álvarez ya se ganó un nombre propio en el siempre difícil mundo River, en base a goles y grandes actuaciones que hasta lo llevaron a ser titular en el conjunto que dirige Marcelo Gallardo.

Pero en las últimas, el delantero fue noticia no sólo por convertir un gol en el aplastante triunfo del "Millonario" por 6 a 0 ante Binacional por la Copa Libertadores, sino por el conmovedor gesto que tuvo con el que fue su primer entrenador cuando apenas era un niño en Calchín, Córdoba.

Álvarez le regaló a su primer entrenador, actualmente panadero, una camioneta para que pueda hacer repartos y poder seguir trabajando a pesar del aislamiento social.

Rafael Varas tiene una panadería y es amigo del padre de Álvarez, quien fue el que le hizo llegar la camioneta 0km que le obsequió el jugador de River.

"El sábado a la tarde me llega un mensaje del papá: 'Cuando puedas llegate a mi casa'. Al ratito me vuelve a llamar y me dice 'esperame en tu casa'. Lo esperaba con unos mates y cuando llegó tocaba bocina, me dijo 'éste es el regalo de Julián para que sigas trabajando", relató, emocionado, el hombre en diálogo con El Doce de Córdoba.

Hasta el momento, según explicó el hombre, sólo podía realizar pedidos con un auto muy pequeño que no le permitía moverse como correspondía, por lo que gracias al gran gesto del juvenil ahora podrá desarrollar su actividad con mucha más comodidad.