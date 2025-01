El Barça y Flick se mantienen a la espera sobre el caso Olmo de cara a la Supercopa

FOTO ARCHIVO: Fútbol - LaLiga - FC Barcelona v Espanyol - Dani Olmo

El Barcelona no espera tener a Dani Olmo ni a Pau Víctor disponibles para la semifinal de la Supercopa de España, pero su entrenador, Hansi Flick, dijo el martes que la difícil situación que rodea a la inscripción de ambos puede motivar a su equipo.

El Barcelona fichó a Olmo, procedente del RB Leipzig, por unos 55 millones de euros (57,01 millones de dólares) en agosto y a Víctor en julio, pero solo pudo inscribirlos para la primera mitad de la temporada debido a las normas sobre el límite salarial de LaLiga.

El sábado, el Barcelona perdió otro recurso para inscribir a ambos jugadores para el resto de la campaña, y su última esperanza —antes de recurrir a la justicia ordinaria— recae ahora en el Gobierno español a través del Consejo Superior de Deportes (CSD).

"No creo que vaya a pasar mañana, pero vamos a esperar. Lo único que podemos hacer ahora mismo es esperar", dijo Flick a los periodistas antes de la semifinal del miércoles contra el Athletic de Bilbao en Arabia Saudí.

"No es nada fácil para nosotros no contar con dos jugadores muy importantes. Han mejorado mucho. Dani Olmo es un excelente jugador, por supuesto que le echamos de menos."

"Pero tenemos que seguir. Por supuesto que tendrá un efecto, pero esto nos dará la oportunidad de estar más unidos como equipo. Tenemos que demostrar que somos un equipo."

A Flick no le preocupa demasiado que las dificultades legales a las que se ha enfrentado el club con los dos jugadores tengan un efecto negativo cuando busquen fichar a otros en el futuro.

"Sabemos cuál es la situación y lo grande que es este club. Cuando sabes eso, firmas pase lo que pase", afirmó Flick.

"Es fantástico poder trabajar con gente así."

El delantero barcelonista Raphinha, sin embargo, no se mostró tan seguro cuando se le preguntó si otros jugadores no desistirían de fichar por el club dada la situación actual, a pesar de que él llegó al Barça con problemas en torno a su inscripción.

"Creo que sí, no te puedo decir que no, porque si no estaría mintiendo y no soy el tipo de persona que me gusta mentir o contar historias", dijo Raphinha.

"Si yo estuviera en otro club y estuviera viendo la situación en que están Pau y Dani quizá lo pensaría (si ficho por el Barça)."

"Pero cuando he venido, antes de fichar sabía la situación del club, que tenía un porcentaje de 'chance' de poder jugar con esta camiseta y esperé hasta el último momento y no me arrepiento de nada."

El Barcelona se impuso por 2-1 al Athletic cuando ambos equipos se enfrentaron en LaLiga en agosto, pero su rival atraviesa una excelente racha, con 15 partidos invicto en todas las competiciones.

El equipo de Flick, por su parte, solo ha logrado una victoria en los últimos siete partidos de LaLiga, con lo que ha perdido el liderato, y ahora es tercero en la clasificación, con el Athletic a solo dos puntos.

El técnico espera un partido difícil, pero tiene a su disposición al extremo Lamine Yamal, después de que el joven de 17 años se perdiera los dos últimos encuentros por una lesión de tobillo.

"Creo que ha entrenado tres o cuatro veces. Está listo, puede jugar mañana", dijo Flick.

"Jugar contra el Athletic siempre es difícil. Es un muy buen equipo, tiene muy buenos jugadores y una muy buena filosofía."

El ganador se enfrentará en la final del domingo al Real Madrid o al Mallorca, que se enfrentan en la semifinal del jueves.

