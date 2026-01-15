DT de México llama a ocho futbolistas del club Guadalajara para partidos de preparación rumbo a Copa del Mundo

CIUDAD DE MÉXICO, 15 ene - El director técnico de la selección mexicana de fútbol, Javier "Vasco" Aguirre, incluyó el jueves a ocho jugadores del club Guadalajara, el más popular del país, en la convocatoria para los partidos de preparación ante Panamá y Bolivia rumbo a la Copa del Mundo 2026.
Entre los ocho elementos convocados de las "Chivas" de Guadalajara destacan los primeros llamados del defensor Richard Ledezma y del mediocampista Brian Gutiérrez.
En el Mundial, México, que será anfitrión junto a Estados Unidos y Canadá, quedó instalado en el Grupo A con Sudáfrica, Corea del Sur y con el ganador de una repesca europea que disputarán las selecciones de Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa e Irlanda. Y jugará el partido inaugural ante Sudáfrica el 11 de junio.
La selección mexicana visitará el 22 de enero a Panamá en el estadio Rommel Fernández, y tres días después jugará de visita ante Bolivia en el estadio Ramón Aguilera Costas de Santa Cruz de la Sierra.
A continuación, la lista de 27 jugadores convocados publicada el jueves por la Federación Mexicana de Fútbol:
Porteros: Luis Ángel Malagón (América), Raúl Rangel (Guadalajara), Carlos Acevedo (Santos Laguna).
Defensas: Richard Ledezma y Bryan González (Guadalajara), Jorge Sánchez (Cruz Azul), Víctor Guzmán (Monterrey), Israel Reyes y Ramón Juárez (América), Eduardo Águila (Atlético de San Luis), Everardo López y Jesús Gallardo (Toluca).
Medios: Luis Romo, Brian Gutiérrez y Roberto Alvarado (Guadalajara), Erik Lira y Carlos Rodríguez (Cruz Azul), Denzell García (Bravos Ciudad Juárez), Iker Fimbres (Monterrey), Kevin Castañeda y Gilberto Mora (Tijuana), Obed Vargas (Seattle Sounders, EEUU), Marcel Ruiz (Toluca), Diego Lainez (Tigres UANL) .
Delanteros: Germán Berterame (Monterrey), Armando González y Ángel Sepúlveda (Guadalajara).
Con información de Reuters