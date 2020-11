Detuvieron por violencia de género a una ex estrella del fútbol El ex jugador y actual DT, multicampeón con el Manchester United y ex compañero de Carlos Tevez, fue acusado de violencia de género contra su esposa. Fue liberado tras pagar una fianza.

03 de noviembre, 2020 | 10.44 El entrenador del Seleccionado de Gales e ídolo histórico del Manchester United, Ryan Giggs, fue detenido por la Policía el domingo por la noche y luego liberado, tras pagar una fianza, sospechado de agredir a su mujer, según lo reveló la prensa inglesa. Néstor y Bush: la historia MÁS INFO Violencia de género Violencia de género: la fiscal del caso Villa detalló cómo está la causa Un vocero de la policía de Manchester señaló al diario The Sun: “Una mujer de unos 30 años sufrió heridas leves pero no requirió tratamiento y un hombre de 46 años fue arrestado bajo sospecha de agresión”, refiriéndose al domicilio del actual seleccionador de Gales y una supuesta agresión de este a su pareja.



Después de varias horas de interrogatorio, el ex futbolista Ryan Giggs, quien jugó 963 partidos en el United y marcó 169 tantos, fue liberado bajo fianza abandonando la comisaría de Pendleton, en el condado inglés de Lancashire. El domingo último, los gritos llamaron la atención de los vecinos del galés, que rápidamente decidieron avisar a las autoridades para que se presenten en la casa.



Giggs negó los hechos a través de un comunicado publicado diciendo: "Niego todas acusaciones de violencia hechas contra mi. Estoy cooperando con la policía y seguiré asistiéndole con las investigaciones".



El galés anunció públicamente su relación con Kate Greville en 2018. Ambos se conocieron en 2013, cuando ella trabajaba de relaciones públicas para un conocido hotel.



Ocho meses después del divorcio del jugador con su esposa, con la que tuvo dos dos hijos y a la que fue infiel con su cuñada, Giggs fue fotografiado de vacaciones en Italia con su actual pareja, 15 años menor que él.



Giggs ganó a lo largo de su carrera 13 Premier League, cuatro FA Cup, 10 Supercopas inglesas, cuatro copas de Liga, dos Ligas de Campeones, una Supercopa euriopea, una Copa Intercontinental y un Mundial de Clubes. TWITTER

E-MAIL

TELEGRAM

LINKEDIN EL DESTAPE RADIO EN VIVO ►