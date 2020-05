Con la camiseta de Boca, Materazzi contó qué le dijo a Zidane el día del cabezazo

El ex defensor italiano Marco Materazzi relató cómo fue el momento en el que la leyenda del fútbol Zinedine Zidane le pegó un cabezazo en la final del Mundial de Alemania 2006 y contó qué le dijo para provocar su enojo.

El ex zaguero del Inter de Milán fue una de los hombres determinantes de Italia para levantar la Copa del Mundo en esa edición, no sólo por el alto nivel que mostró durante todo el torneo sino también porque sacó del partido decisivo a un Zidane que era la figura absoluta del encuentro. La imagen del diez francés golpeando el pecho de 'Matrix' con su cabeza aún 14 años después sigue siendo motivo de conversación.

En una entrevista en directo por Instagram, Materazzi detalló como se dio la situación y reveló cuál fue la frase que detonó todo, algo sobre lo que Zidane siempre evitó hablar. Vestido con la camiseta de Boca, el italiano apuntó: "Él dijo: 'Mi camiseta te la daré después' y yo le respondí que prefería a su hermana".

Los roces entre el ex defensor y el histórico jugador del Real Madrid fueron una constante durante todo el partido y terminaron con la expulsión del árbitro argentino Horacio Elizondo a 'Zizou', quien se retiraba esa noche del fútbol profesional. "Tuvimos un contacto en el área. Estuvo cerca de hacer un gol en la primera parte de la prórroga y Rino (Gattuso) me pidió que lo marcara bien. No quería más broncas de Gattuso. Después del primer choque le pedí disculpas y él reaccionó", recordó.

Y completó: "La verdad es que no esperaba el cabezazo en ese momento. Tuve la suerte porque si me pilla preparando ambos hubiésemos terminado en el vestuario".