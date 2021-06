Colón goleó a Racing y se consagró campeón de la Copa de la Liga

El equipo de Eduardo Domínguez festejó en San Juan su primer título en la Primera División. Aliendro, Bernardi y Castro los goles para el "Sabalero".

Colón de Santa Fe hizo historia y se consagró campeón de la Primera División por primera vez en toda su historia. En el estadio Bicentenario de San Juan, con el arbitraje de Néstor Pitana, el equipo de Eduardo Domínguez goleó por 3-0 a Racing Club con goles de Rodrigo Aliendro, Cristian Bernardi y Alexis Castro. De esta manera, coronan un gran ciclo donde se destaca un subcampeonato en la Copa Sudamericana 2019.

En la primera mitad, no pudieron sacarse diferencias. El partido fue algo chato y ninguno de los dos equipos pudo destacarse. El "Sabalero" buscó jugar más y tuvo chances mostrando un buen fútbol; por otro lado, la "Academia" no disparó al arco y estuvo lejos de su mejor versión. Ya en el complemento, fue todo de Colón: posesión del balón, transiciones, sociedades y muchos remates. ¿Racing? Ni siquiera probó al arquero.

A los 58 minutos, Facundo Mura centró la pelota al área y Rodrigo Aliendro remató de zurda para vencer al arquero. El segundo gol, llegó a los 72', a través de un contraataque comandado por Nicolás Leguizamón y una gran definición de Cristian Bernardi, picándola por encima del arquero Gastón Gómez. Mientras que el 3-0 llegó sobre el cierre del partido, tras una jugada a pura gambeta de Alexis Castro y una gran definición de zurda.

El 1-0 de Aliendro:

El 2-0 de Bernardi:

El 3-0 de Castro:

Cabe destacar que, debajo de Vélez Sarsfield -quien perdió por penales con Racing, Colón fue el mejor equipo de la Copa de la Liga Profesional. En 13 partidos disputados, sumó 25 unidades producto de 7 victorias, 4 empates y 2 derrotas. Además, sumó 23 goles a favor y solo 10 en contra. Recordemos que es la primera consagración luego de salir subcampeón del Torneo Clausura - detrás de River por 6 unidades- y varios subcampeonatos en la Segunda División, junto al título en 1965.

Tras el triunfo, Luis Miguel "El Pulga" Rodríguez se refirió a su primer consagración en Primera: "No hay palabras para describir esta situación que está viviendo el club. Hace dos años que llegué acá, salí de mi zona de confort que era Tucumán y caí en Colón, donde me recibieron de la misma forma. Viví cosas increíbles". Y sumó: "Muchos pueden decir que tenemos premio por salir campeón pero no hay plata que valga para esto, la gloria no se compra. No hay plata que compre la felicidad que va a recibir la ciudad de Santa Fe".

La palabra del Pulga:

La emoción del DT:

Así levantaron la Copa: