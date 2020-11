La tranquilidad en Boca todavía no termina de asentarse: sumó su segunda derrota consecutiva por el ámbito local y complicó su clasificación para luchar por el título de la Copa de la Liga Profesional. Todo comenzó con la polémica que tuvo como principal protagonista a Pol Fernández, que decidió no renovar su contrato cuando la institución pensaba hacer el esfuerzo y abonar los 5 millones de dólares por su opción de compra a Cruz Azul. El volante, que era titular indiscutido para Miguel Ángel Russo, puso en jaque el esquema y trajo complicaciones. Como si fuera poco, los resultados no se dan y el equipo perdió el invicto.

Este viernes, luego de celebrar el título conseguido por la Superliga Argentina en marzo pasado, el Xeneize saltó a la Bombonera buscando los tres puntos para intentar asegurarse la clasificación en las próximas semanas. Con varios suplentes, muchos de ellos en un nivel muy bajo, el campeón jugó un muy mal primer tiempo que terminó lamentando sobre el final. Con un doblete de Nicolás Orsini, Lanús se fue al descanso con dos goles de ventaja y dejó a la vista la molestia del entrenador por las fallas en todas las líneas.

De todas maneras, Boca cambió la cara durante el complemento con los ingresos de Nicolás Capaldo (brindó mucho más ritmo y dinámica) y Edwin Cardona (calidad y técnica para mejorar los pases en los últimos metros). Las chances crecieron, los remates al arco también y el arquero del Granate, Lautaro Morales, se transformó en la gran figura del encuentro. El descuento, tras una serie de rebotes, llegó en los pies de Ramón "Wanchope" Ábila a los 40 minutos del encuentro. A causa de la desesperación y a pesar de los cinco minutos agregados, no pudieron empatarlo y sumaron una nueva derrota. La segunda en lo que va del año.

Con este resultado negativo, Boca se mantiene en la segunda posición de la tabla por debajo de Talleres de Córdoba, que suma 7 unidades con un partido de menos. Los dirigidos por Miguel Russo llevan cuatro partidos jugados y seis puntos cosechados, producto de dos victorias y dos derrotas. Además marcaron cinco goles y recibieron cuatro. Más allá de jugar con un equipo donde alternó suplentes y titulares, las sensaciones no son las mejores de cara al duelo de ida por los octavos de Copa Libertadores.

El próximo miércoles, el Xeneize deberá enfrentar, desde las 21.30, a Internacional de Porto Alegre en Brasil. Si bien el duelo no será fácil hay que tener en cuenta que el equipo de Abel Braga viene de quedarse afuera de la Copa de Brasil, en cuartos de final, por penales ante América Futebol Clube. Al caer con un equipo de la segunda división, los fanáticos no dudaron en acercarse al aeropuerto y reprochar fuertemente al equipo. Con las vueltas de Carlos Tevez y Carlos Izquierdoz al once titular, esperan por Eduardo Salvio.