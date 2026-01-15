Bicampeón Toluca remonta y golea en torneo mexicano

CIUDAD DE MÉXICO, ‍14 ene - Toluca, actual bicampeón del fútbol mexicano, remontó un gol en contra y goleó ‍el miércoles 3-1 a ⁠Santos Laguna en el cierre de la segunda jornada del torneo Clausura.

Los "Diablos Rojos" de Toluca se ubicaron como líderes del torneo con seis puntos, los mismos que registra Guadalajara, pero más goles a favor.

En el partido disputado en el estadio Nemesio Diez de Toluca, los "Guerreros" de Santos Laguna se ‌adelantaron a los 21 minutos cuando el ⁠español Francisco Villalba definió sin ⁠marca frente a la portería tras controlar un pase del argentino Ezequiel Bullaude.

Toluca empató a los 50 ‍minutos cuando el defensor Haret Ortega metió el balón a su propia ⁠portería al desviar un remate ‌del argentino Nicolás Castro.

Tres minutos después, el equipo dirigido por el argentino Antonio "Turco" Mohamed dio la vuelta al marcador por conducto de Marcel Ruiz, quien definió en el área chica ‌después ‌de que el portero Carlos Acevedo rechazó un remate del portugués Paulinho.

El tercer gol de Toluca lo anotó el brasileño Helio Nunes "Helinho" a través de un tiro penal ​a los 60 minutos.

En los otros partidos del miércoles, Atlético de San Luis ganó 2-0 en su visita al América con goles del uruguayo Juan Sanabria y del brasileño naturalizado italiano Joao Pedro.

Pumas UNAM derrotó 1-0 como visitante a Tigres UANL con ‍tanto del paraguayo Robert Morales.

Cruz Azul ganó 2-0 al Atlas con goles del uruguayo Gabriel Fernández y del argentino José Antonio Paradela.

En tanto, Tijuana venció 2-1 como visitante a Querétaro con tantos del ​español Unai Bilbao y Kevin Castañeda. Para los "Gallos Blancos" de Querétaro anotó Ali Ávila.

El martes, Guadalajara logró ​un triunfo como visitante de 1-0 ante Bravos de Ciudad Juárez en la última jugada ⁠del encuentro, Monterrey ganó 2-0 en su visita a Necaxa, Pachuca derrotó 2-1 a León y Puebla venció 2-1 a Mazatlán.

Con información de Reuters