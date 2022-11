"No estamos en crisis", dice Bélgica antes del choque con Croacia

El seleccionador belga Timothy Castagne afirmó el miércoles que el equipo no está en crisis, tras dos actuaciones mediocres en la fase de grupos del Mundial que han provocado una introspección antes de un partido que debe ganar contra Croacia para llegar a la fase de eliminatorias.

Bélgica, segunda en el "ranking" mundial de la FIFA, se impuso por 1-0 a Canadá, pero sufrió una vergonzosa derrota por 2-0 ante Marruecos en su siguiente partido del Grupo F.

"Los dos primeros partidos no fueron tan buenos como esperábamos. No mostramos todo lo que somos capaces de hacer", dijo Castagne. "Pero no estamos en crisis".

Para pasar a octavos de final, Bélgica tendrá que vencer a Croacia el jueves con casi total seguridad. A Croacia le bastará con un empate para clasificarse, mientras que en ese escenario Bélgica dependería de que Canadá derrote a Marruecos por tres goles para tener alguna posibilidad de avanzar.

Los jugadores belgas han admitido públicamente que están decepcionados con su actuación en Qatar y han dicho que se intercambiaron palabras francas entre ellos en una reunión del equipo tras su derrota ante Marruecos el domingo.

La reunión desató las especulaciones sobre una ruptura en el equipo, que perdió ante la eventual campeona Francia en las semifinales del Mundial 2018.

"Era importante desahogarse y compartir nuestros puntos de vista", dijo Castagne. "También compartimos nuestras ideas sobre cómo podemos mejorar".

El seleccionador Roberto Martínez dijo que la presión había sacado lo mejor de sus jugadores después de que terminaran terceros en 2018. Dijo que ahora estaban centrados en disfrutar del partido y jugar sin miedo contra los subcampeones de 2018.

"No hubo disfrute. Había demasiada responsabilidad", dijo Martínez sobre los dos primeros partidos de su equipo. "Todos los jugadores tenían miedo a perder. No se espera que perdamos... Mañana no hay dudas. Un empate y estamos fuera".

Con información de Reuters