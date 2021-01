Mientras Boca tiene el foco puesto en el duelo que tendrá este miércoles por la primera semifinal ante Santos, por la Copa Libertadores 2020, un testimonio hizo muchísimo ruido en el equipo de la Ribera, y por supuesto en los oídos de Juan Román Riquelme. Es que un futbolista campeón del mundo en el Mundial 2006 manifestó su deseo de ser entrenador del Xeneize en el futuro. Se trata de Daniele de Rossi.

El ex mediocampista italiano jugó en Boca entre julio de 2019 y principios de 2020 luego de haber realizado toda su carrera futbolística en la Roma, el club de sus amores. Sin embargo. pese que pasó casi un año de su salida de la institución, no se olvida de su experiencia en Argentina.

En una entrevista que le concedió a ESPN, De Rossi comentó que vivió grandes momentos en el Xeneize, donde disputó 7 partidos oficiales y convirtió un gol: "Disfruté cada minuto en Boca, sobre todo afuera de la cancha. En la cancha no dejé lo que quería dejar o que pensé que estaba listo para dejar. Llegué sin una pretemporada y pensé que iba a seguir siendo el superhombre que era a los 27 ó 28 años. Pensé que me acostumbraría mucho más rápido a los ritmos. Después de una lesión traté de volver demasiado rápido y me costó mucho. No cuidé el gemelo como debía".

Asimismo, y consultado por lo que más le sorprendió del Mundo Boca, Daniele de Rossi indicó: "Las pequeñas cosas. El estadio, el aliento me enamoraba. A veces estaba en el banco y miraba los hinchas. Siempre bancaban en las malas, las buenas. Hay hinchas que siempre insultan a los mismos jugadores cuando abro el Instagram pero en el estadio nunca. En Europa pasa en el estadio, allá (en Argentina) nunca. Nunca escuché insultar, ni siquiera habiendo siendo eliminados con River".

El deseo que Daniele de Rossi tiene con Boca de cara al futuro:

Según lo que adelantó el exfutbolista italiano, uno de sus sueños es recibirse como DT y tener la posibilidad de dirigir en Boca, el equipo que se metió en su corazón: "Me gustaría tener una revancha como entrenador en Boca. Me encontré en Milán con el Flaco Schiavi y me dijo que lo tenía que esperar a él y a otros 5 ó 6 ex jugadores de Boca que estaban antes que yo, ja. Tengo tiempo, puedo esperar, soy joven. Todavía no tengo el papel para entrenar, estoy terminado el curso y mi experiencia arrancará en Roma. Pero si cruzo el océano otra vez, sería para ir a Boca".