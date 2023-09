Va por el octavo: Lionel Messi encabeza la lista de nominados para el Balón de Oro

Lionel Messi encabeza la lista de los 30 nominados para ganar el Balón de Oro 2023. Quiénes forman parte de la nómina y competirán con el astro rosarino que buscará su octavo trofeo.

Lionel Messi encabeza la lista de 30 futbolistas que competirán por el Balón de Oro que incluye varias estrellas del fútbol internacional y tendrá como gran ausente a Cristiano Ronaldo. El próximo lunes 30 de octubre en el Teatro de Chatelet de Francia se llevará a cabo la ceremonia en la que el astro rosarino irá por el octavo galardón de su carrera. Claro que, no la tendrá nada fácil al margen de que viene de ser campeón del mundo con la camiseta de la Selección Argentina en Qatar 2022.

Sin embargo, no es la única terna en la que habrá un argentino que irá por un galardón en la noche de París. Emiliano "Dibu" Martínez, de destacada actuación con la "Albiceleste" en el Mundial con los penales atajados y su espectacular nivel, integra la nómina del Trofeo Yashin, en el que también tendrá rivales complicados. Igualmente, el arquero marplatense se perfila como un firme candidato tiempo después de quedarse con el premio The Best.

La "Pulga" es el que más balones de oro tiene en su poder ya que acumula 7, dos por encima de CR7. Además, el 10 de la "Albiceleste" también supera a Johan Cruyff, Marco Van Basten y Michel Platini, quienes tienen sólo 3. Los encargados de definir quién será el ganador de la edición 2023 serán periodistas de cada uno de los primeros 100 países del ranking FIFA, lo cual cambió con respecto al año anterior cuando votaban 170.

Los nominados al Balón de Oro

Lionel Messi (Inter Miami)

Julián Álvarez (Manchester City)

Lautaro Martínez (Inter)

Emiliano Martínez (Aston Villa)

Karim Benzema (Al Ittihad)

André Onana (Manchester United)

Josko Gvardiol (Manchester City)

Mohamed Salah (Liverpool)

Jamal Musiala (Bayern Munich)

Jude Bellingham (Real Madrid)

Bukayo Saka (Arsenal FC)

Randal Kolo Muani (PSG)

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Bernardo Silva (Manchester City)

Khvicha Kvaratskhelia (Napoli)

Ruben Dias (Manchester City)

Nicolo Barella (Inter)

Ilkay Gündogan (Barcelona)

Martin Odegaard (Arsenal FC)

Vinicius Jr. (Real Madrid)

Yassine Bounou (Al-Hilal)

Rodri (Manchester City)

Antoine Griezmann (Atlético de Madrid)

Robert Lewandowski (Barcelona)

Erling Haaland (Manchester City)

Luka Modric (Real Madrid)

Kim Min-Jae (Bayern Munich)

Kylian Mbappé (PSG)

Victor Osimhen (Napoli)

Harry Kane (Bayern Munich)

Los nominados al Trofeo Yashin

Emiliano Martínez (Aston Villa)

Mike Maignan (Milan)

Yassine Bounou (Al-Hilal)

André Onana (Manchester United)

Ederson (Manchester City)

Brice Samba (Lens)

Thibaut Courtois (Real Madrid)

Aaron Ramsdale (Arsenal FC)

Dominik Livakovic (Fenerbache)

Marc-André Ter Stegen (Barcelona)

Lo que hay que saber de la gala del Balón de Oro

Temporada tras temporada se eligen a los mejores jugadores en el mundo del fútbol, quienes son reconocidos con premios por la revista France Football debido a sus brillantes actuaciones durante los últimos doce meses. Teniendo presente esta situación, los fanáticos del fútbol aguardan con ansiedad el resultado del ganador del Balón de Oro en su versión del 2023. El último ganador fue Karim Benzema y Leo Messi va por uno más.

En la gala se conocerán los nombres de los sucesores del mencionado delantero francés en categoría masculina y de la española Alexia Putellas en la femenina, así como los que triunfen en las otras ternas: Trofeo Kopa al mejor futbolista joven de la temporada, el Trofeo Yashin al mejor arquero o el Premio Sócrates para recompensar proyectos sociales. Lo positivo para dos de los máximos exponentes en la Selección es que están ternados e irán por un nuevo galardón.