Un técnico argentino rechazó la chance de dirigir a Cristiano Ronaldo: "Jamás"

Un técnico argentino lanzó una respuesta contundente al ofrecimiento para dirigir al equipo en el que juega Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita.

Un importante técnico argentino rechazó la posibilidad de dirigir a Cristiano Ronaldo en el Al Nassr de Arabia Saudita. Luego del despido del francés Rudi García de su cargo en el mencionado club, desde la dirigencia contactaron al DT para convencerlo de tomas las riendas, pero recibieron una respuesta negativa. A raíz de esto, quien asumió en el cargo fue el croata Dinko Jelicic y debutó con una derrota en el torneo local, donde los de CR7 están a tres de la punta.

Antonio Mohamed fue el principal apuntado para suceder a García, pero declinó la tentadora oferta desde la cúpula de la institución saudí. El "Turco" es el entrenador de Pumas de la UNAM de México, no piensa en irse a otro equipo y lo dejó en claro en una entrevista con el medio Azteca TV. Su respuesta fue más que contundente y no dejó dudas con respecto al objetivo que tiene para su futuro lejos del atacante de la Selección de Portugal.

"Llegué al club, recibí una llamada del CEO del equipo y me dijo que me querían porque echaron a Rudi García. Tuve cuatro charlas con el Al Nassr". Al margen de esto, el experimentado estratega que pasó por varios clubes del fútbol argentino no aceptó y contó el motivo por el cual lo hizo. Cabe destacar, que con su decisión dejó pasar una importante oferta a nivel económico, más allá de lo futbolístico.

"Tenía un compromiso con Pumas, les dije que era cuestión de lealtad y que jamás me iría de un equipo para ir a otro", agregó el DT argentino que selló su vínculo con la institución el pasado 27 de marzo del 2023 luego de comandar al Atlético Mineiro de Brasil. De esta manera, aseguró su continuidad y, si todo va de la mejor manera, se quedará hasta mediados del 2024.

Un excompañero de Cristiano Ronaldo destrozó a Messi

El ex defensor francés Patrice Evra, quien vistió los colores del Manchester United entre 2005 y 2014, donde compartió plantel con Cristiano hasta su salida al Real Madrid en 2009. De la mano de Sir Alex Fergusson como DT ganaron varios títulos a nivel nacional e internacional tales como la Champions en 2008 y el Mundial de Clubes. La relación entre el lateral y el atacante fue más que cercana, por lo que en esta ocasión no dudó al elogiarlo por sobre el astro rosarino en una charla con Rio Ferdinand.

"Si Messi tuviera la misma ética de trabajo que Cristiano Ronaldo, probablemente tendría como 15 balones de oro. Yo estoy enamorado de la gente que trabaja duro y por eso elijo a Ronaldo por sobre Messi". Evra, por eso, marcó la diferencia que nota entre un crack y el otro. Con estos dichos, no sólo ninguneó a la "Pulga", sino que también celebró la manera de entrenar y prepararse de CR7.