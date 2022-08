Un argentino borrado en el PSG: no estará en el debut de la Ligue 1

El jugador ni siquiera fue tenido en cuenta entre los 21 jugadores que concentrarán para el debut del torneo francés.

Malas noticias para Mauro Icardi: su entrenador no lo convocó para el debut de la LIgue 1 del PSG.

En medio de una nueva ola de fuertes rumores sobre su separación, a Mauro Icardi le llegó una mala noticia en el París Saint Germain. El flamante entrenador francés Cristphe Galtier decidió no convocarlo para el debut de la Ligue 1 en el que enfrentará a Clermont, en condición de visitante. Su futuro en el equipo que lidera Lionel Messi parece incierto, ya que ni siquiera pudo aprovechar la lesión de Kylian Mbappé para ser considerado por el DT.

Icardi, que durante la temporada pasada se había ausentado durante varios entrenamientos por un conflicto con su esposa, Wanda Nara, no será tenido en cuenta para el inicio del torneo francés que inicia este sábado 6 de agosto. Lo llamativo es que su entrenador, que hará su debut en el club, ni siquiera lo citó entre los 21 jugadores convocados.

Aunque no se supo el por qué de la decisión, ya que no fue informada una posible lesión, el goleador argentino parece tener las horas contadas en París. Los rumores lo vinculan con un traspaso al Monza de Italia, club adquirido por el polìtico Silvio Berlusoni, que ascendió a la Serie A en la pasada campaña, y la que inició las conversaciones con dicha institución sería su pareja, Nara. Otro de los supuestos interesados, fue el gigante alemán Borussia Dortmund, aunque el chisme, brindado por la prensa francesa, se fue desvaneciendo con el correr de los días. A falta de un mes para el cierre de pases, aùn no tiene ofertas concretas.

La posibilidad de tener protagonismo en el encuentro ante Clermont había tomado fuerza luego de la lesión de Mbappé, que sufrió una distensión en los aductores y estará de baja al menos por dos semanas. La noticia también tomó por sorpresa a los medios locales, ya que lo incluían al exjugador del Inter de Milán en el banco de suplentes. El que ocupará su lugar será el español Pablo Sarabia, quien regresó al PSG luego de su préstamo por un año en el Sporting de Lisboa.

Leandro Paredes, entre los citados y su futuro en Juventus

Mientras el PSG negocia con la Juventus para cerrar su fichaje al equipo de Italia, el volante argentino fue convocado por Galtier y lo más probable es que sea una opción desde el banco. La "Vecchia Signora" realizó una primera oferta de 10 millones de euros más variables que no satisfizo al dueño de pase, quien exigiría al menos 5 millones más de la misma moneda. El club italiano insisite con su llegada debido a que no podrá contar con el francés Paul Pogba durante algunas semanas por lesión, y el exmediocampista de Boca Juniors ve con buenos ojos la transeferencia ya que no es una prioridad para su entrenador y necesita llegar con ritmo a Qatar 2022.