Quedó afuera de la lista de Scaloni para el Mundial y estalló: "Podrían haberme puesto"

Un futbolista argentino lanzó su bronca por no estar en la lista de Lionel Scaloni de la Selección Argentina para el Mundial de Qatar 2022.

Un futbolista argentino que la rompe en Brasil demostró su bronca por no estar en la lista de Lionel Scaloni de la Selección Argentina para el Mundial de Qatar 2022. Es que se destacó por el buen nivel que tuvo a lo largo de la temporada y convirtió muchos goles que, sin dudas, podía tener un lugar en la nómina. Sin embargo, esto no sucedió y el DT ya definió a los 26 que representarán al país en la Copa del Mundo.

Se trata de Germán Cano, el nacido en Misiones que surgió de Lanús, pasó por Chacarita y Colón de Santa Fe en nuestro país y luego continuó su carrera afuera, es uno de los máximos goleadores en lo que va del año. Actualmente, es la figura del Fluminense y los fanáticos brasileños están locos por él. Con sus tantos y su espectacular nivel en el campo de juego, se perfilaba para cumplir ese objetivo que finalmente no se le dio, pero que no le gustó para nada.

"Podrían haberme puesto en la lista de 55 de Argentina. ¿Verdad? No puedo controlar eso. Lo que puedo hacer es seguir haciendo historia aquí. El resto no depende de mí", soltó Cano con respecto a la convocatoria del estratega que ultima detalles para lo que será el debut de la "Albiceleste" el próximo 22 de noviembre. En diálogo con el medio brasileño GeGlobo, el atacante dio su parecer al respecto y no se guardó nada.

Con 43 goles en 69 partidos, el uno de los jugadorez que más tantos convirtió en 2022. Con esta marca supera a varios cracks del fútbol mundial. Con 34 años, el hombre que nació futbolísticamente en el "Granate" aparecía como una posibilidad para el técnico del seleccionado que, finalmente, no lo incluyó.

La lista completa de Lionel Scaloni

Arqueros de la Selección Argentina

Emiliano Martínez - (Aston Villa)

Franco Armani - (River Plate)

Gerónimo Rulli - (Villarreal)

Defensores de la Selección Argentina

Nahuel Molina - (Atlético de Madrid)

Gonzalo Montiel - (Sevilla)

Cristian Romero - (Tottenham)

Germán Pezzella - (Betis)

Nicolás Otamendi - (Benfica)

Lisandro Martínez - (Manchester United)

Marcos Acuña - (Sevilla)

Nicolás Tagliafico - (Olympique Lyon)

Juan Foyth - (Villarreal)

Mediocampistas de la Selección Argetnina

Rodrigo De Paul - (Atlético de Madrid)

Leandro Paredes - (Juventus)

Alexis Mac Allister - (Brighton)

Enzo Fernández - (Benfica)

Guido Rodríguez - (Betis)

Alejandro "Papu" Gómez - (Sevilla)

Exequiel Palacios - (Bayern Leverkusen)

Delanteros de la Selección Argentina

Lionel Messi - (PSG)

Nicolás González - (Fiorentina)

Lautaro Martínez (Inter)

Ángel Di Maria - (Juventus)

Paulo Dybala (Roma)

Julián Álvarez (Manchester City)

Joaquín Correa (Inter)

Fixture de la Selección Argentina para el Mundial de Qatar 2022

Argentina vs. Arabia Saudita: 22 de noviembre 7:00 horas

Argentina vs. Mexico: 26 de noviembre 16:00 horas

Argentina vs Polonia: 30 de noviembre 16:00 horas