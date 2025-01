Insólito: Paraguay echó al entrenador Aldo Duscher en pleno Sudamericano Sub 20

Tras la goleada histórica que sufrió la 'Albirroja' ante Uruguay, el entrenador fue relevado de su cargo por cruces con periodistas sobre el nivel del equipo.

Luego de la histórica goleada por 6 a 0 que la Selección de Paraguay sufrió frente a Uruguay en la tercera fecha del Sudamericano Sub 20, la Asociación Paraguaya de Fútbol (AFP) tomó una drástica decisión: echó a su entrenador Aldo Duscher en plena competencia. Si bien la dura derrota frente al último campeón del mundo en la categoría fue una de las causas de su despido, el principal detonante fueron los cruces mediáticos que el argentino protagonizó después del encuentro. Provisoriamente, el combinado quedó bajo las órdenes del ex Racing Antolín Alcaraz.

En diálogo con el programa radial Cardinal Deportivo, Duscher defendió "el proceso" que estaba atravesando el equipo y apuntó directamente hacia los periodistas: "A ustedes les gusta el quilombo, yo entiendo. Y eso vende más. Sé que les gusta a ustedes cuando ven sangre". Del otro lado, tras la sorpresa inicial por la intempestiva reacción del DT, la respuesta fue contundente: "Aldo, me parece que estás desubicándote... Acá nadie quiere que a la selección le vaya mal. Te estás desubicando, nadie te atacó", le contestaron.

La polémica no finalizó allí: horas después, en otra entrevista con Gran Jugada de Rock&Pop, Duscher tuvo otro fuerte intercambio de palabras con Federico Arias: "Es una locura lo que estás diciendo. El fútbol no termina acá, la pelota no para nunca. Si yo no continúo acá, voy a continuar en otro lado", le dijo Duscher al conductor, quien lo acusó de considerarse "mártir del fútbol". "Yo quiero que a Paraguay le vaya bien. Y vos no entendés nada, ¿sabés por qué? Porque vos no fuiste a ningun entrenamiento de la selección de Paraguay Sub 20", disparó el entrenador, antes de acusar a Arias de "resultadista".

Estos episodios no cayeron nada bien en la AFP, cuyos directivos tomaron la decisión de terminar su contrato horas después. "No me arrepiento de las declaraciones. Es algo inédito que por una declaración te echen, los jugadores estaban muy comprometidos. Es raro, por una segunda fecha... Muy raro. Yo simplemente defendí mi trabajo. Yo soy muy profesional y muy exigente, que no se confunda con ser conflictivo", explicó Duscher posteriormente en una charla con Olé. "Se metieron con mi trabajo, yo defendí mi trabajo. No hubo un respeto que yo esperaba y se generó una polémica, no hay mucho más para decir. Defendí lo mío. Y no lo han tomado bien, pasó esto", explicó.

El breve comunicado de la Selección de Paraguay sobre el despido de Aldo Duscher.

Cuándo vuelve a jugar Paraguay por el Sudamericano Sub 20

Este miércoles a partir de las 20:30 horas en Argentina, Paraguay enfrentará a Venezuela por la tercera fecha del Grupo A. Con una victoria y una derrota, la 'Albirroja' tendrá un duelo clave para asegurar su clasificación en el hexagonal final.

Cómo está la tabla de posiciones del Sudamericano Sub 20 en Venezuela

Grupo A

Uruguay: 6 puntos (+7). Chile: 6 puntos (+1). Venezuela: 3 puntos (+3). Paraguay: 3 puntos (-5). Perú: 0 puntos (-6).

Grupo B