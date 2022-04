El equipo de Jorge Sampaoli sufrió un insólito gol en contra

El Olympique de Marsella tuvo un insólito error que terminó en un increíble gol en contra.

Durante la tarde jueves, el Feyenoord venció 3-2 al Olympique de Marsella en la UEFA Conference League pero el equipo de Jorge Sampaoli tuvo un insólito error que terminó en un increíble gol. Fue una derrota en el estadio de Kuip por un doblete de Cyriel Dessers. También Luis Sinisterra, mientras que Ahmadou Bamba Dieng y Gerson.

El Marsella de Sampaoli SE HIZO un gol sacando del medio 👇pic.twitter.com/v3sdnhNVYZ — VarskySports (@VarskySports) April 28, 2022

La vuelta se desarrollará el próximo jueves 5 de mayo. En el otro partido jugarán el Leicester City, de Inglaterra empató con Roma por 1 a1. El mediocampista italiano Lorenzo Pellegrini convirtió a los 15 minutos del primer segmento para los dirigidos por el portugués José Mourinho y el delantero inglés Ademola Lookman. a los 22 minutos de la segunda etapa, lo igualó para el conjunto británico.

El encuentro de vuelta se jugará también desde las 16 del jueves 5 en la capital italiana. El partido final de la primera edición de la competencia europea se jugará el próximo miércoles 25 de mayo desde las 16 en el estadio Arena Kombëtare de la ciudad de Tirana, capital de Albania.

Tres de las estrellas del Olympique de Marsella de Jorge Sampaoli cargaron con todo contra el técnico argentino que los comanda en la Ligue 1 de Francia. Como demostró en otras ocasiones, principalmente en la Selección Argentina en 2018, la manera de dirigir de "Sampa" es por demás polémica. Es por eso que sus propios futbolistas no se guardaron nada a la hora de criticarlo abiertamente en un medio francés.

William Saliba fue el primero que opinó sobre Sampaoli en RMC Sports y no perjudicó tanto al estratega. "No le gusta perder, pero es gracioso", sostuvo. Y elogió una de sus virtudes: "Cuando hay que entrenar en serio entrenamos, pero cuando termina el entrenamiento le gusta bromear con todo el mundo". Su opinión no pasó desapercibida, ya que no es el primer jugador que lo remarca en los quince equipos de los que fue DT durante su carrera.