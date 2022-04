Cristiano Ronaldo agredió a un niño, pidió perdón y le cortaron el rostro

Se trata de un nene de 14 años, Jack Harding, que filmaba la salida del crack del campo de juego. Después del hecho, CR7 pidió disculpas pero no se las aceptaron

Durante el último fin de semana, Cristiano Ronaldo tuvo una actitud muy negativa contra un fanático del Manchester United. El delantero portugués, uno de los goleadores más grandes de todos los tiempos, agredió a un chico que tenía autismo y ahora la familia rechazó la invitación de una forma muy contundente.

Se trata de un nene de 14 años, Jack Harding, que filmaba la salida del crack del campo de juego. En ese momento, CR7 -muy enojado- agarró el celular y tiró un golpe que hizo que el aparato se cayera al suelo. La situación provocó la reacción de todas las redes sociales y de Sarah Kelly, quien es la madre del nene. Rápidamente salieron a criticar al portugués.

"Cuando terminó el partido, los jugadores del United comenzaron a acercarse, nosotros estábamos en Park End, justo al lado del túnel, y mi hijo estaba allí grabándolos a todos. Filmó a todos y luego bajó el teléfono porque Ronaldo se había bajado la media y le sangraba la pierna. Ni siquiera habló", dijo la madre y luego agregó: "Pasó de largo, con un enojo terrible, le arrancó el teléfono a mi hijo de la mano y siguió caminando. Puedes ver por el moretón que ha hecho contacto".

La peor situación, además, se conoció después porque el chico estuvo muy angustiado por la situación. “Estaba llorando, estaba conmocionado, Jacob estaba completamente conmocionado. Está realmente molesto por eso y lo desanima por completo para volver a ir a un estadio. Este era el primer partido de fútbol al que iba y sucedió esto", dijo la madre.

La razón por la que no se reunirán

Después de la situación que ocurrió el fin de semana, Cristiano Ronaldo invitó al joven para juntarse. Sin embargo, el atacante recibió una cortada de rostro ya que le respondieron: "Si fuera genuino, creo que debería haberse dado vuelta en el momento del incidente, tomar el teléfono de Jake y decir: ‘Lo siento’”.

En este sentido, la madre del joven explicó que la decisión no fue de él, sino que fue el propio nene que tomó la decisión de no ir al Manchester United a juntarse con Cristiano Ronaldo: "Son palabras de mi hijo, él se vio afectado con la situación y decidió que no quiere conocer a Ronaldo".