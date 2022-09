Champions League: el gol de Lionel Messi para el PSG ante el Maccabi Haifa

Lionel Messi convirtió un gol para el empate parcial del PSG ante el Maccabi Haifa de Israel en la segunda fecha de la fase de grupos de la UEFA Champions League.

Lionel Messi marcó el empate para el PSG ante el Maccabi Haifa en la segunda fecha de la fase de grupos de la UEFA Champions League. El astro argentino marcó su primer tanto en la actual edición del torneo europeo e igualó las acciones a los 35 minutos de la primera mitad. El elenco local sacó ventaja inicial en el marcador gracias al remate de Tjaronn Chery.

Con respecto al grito del hombre de la Selección Argentina, aprovechó un rebote en un defensor del conjunto de casa para inflar la red. La pelota llegó a los pies del astro rosarino luego de una genialidad de Kylian Mbappé dejando un rival en el camino y fue clave para que el exjugador del Barcelona iguale las acciones. De esta manera, generó tranquilidad para el elenco dirigido por Christophe Galtier, que se vio sorprendido por el gol del local.

Este miércoles 14 de septiembre continúa la Champions y varios argentinos, encabezados por la "Pulga", son protagonistas en los distintos encuentros que se disputan. Además, Manchester City (con Erling Haaland con la posibilidad de cumplir con la ley del ex) se verá las caras con el Borussia Dortmund. Por otro lado, en Juventus vs. Benfica también hay varios compatriotas, como también en el Sevilla (vs. Copenhague) y en Napoli (vs. Rangers).

En el elenco parisino, que ganó su primer compromiso ante ante la "Juve", Messi fue titular. Por otro lado, en la "Vecchia Signora" estarán Ángel Di María y Leandro Paredes ante el Benfica de Nicolás Otamendi y Enzo Fernández en el mismo grupo. En el Napoli estará presente Giovani Simeone, quien viene de convertir un gol en la primera fecha ante el Liverpool. En el Sevilla estarán Marcos Acuña, Alejandro "Papu" Gómez y Gonzalo Montiel.

Los partidos de la Champions League

GRUPO A

16:00 Rangers vs. Napoli (Fox - Star +)

GRUPO E

13:45 Milan vs. Dinamo Zagreb (Fox - Star +)

16:00 Chelsea vs. Salzburgo (ESPN - Star +)

GRUPO F

13:45 Shaktar vs. Celtic (ESPN - Star +)

16:00 Real Madrid vs. Leipzig (ESPN - Star +)

GRUPO G

16:00 Manchester City vs. Borussia Dortmund (Fox - Star +)

16:00 Copenhague vs. Sevilla (ESPN - Star +)

GRUPO H

16:00 Juventus vs. Benfica (Fox - Star +)

16:00 Maccabi Haifa vs. PSG (ESPN - Star +)