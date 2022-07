Felicitas tiene 9 años, juega en River y sueña con la Selección: "Ojalá que más nenas se animen a jugar porque el fútbol es de todos"

En una entrevista con El Destape, cuenta cómo fueron sus pasos dentro de este deporte y qué proyecta a futuro. La palabra y el aliento de su padre, Máximo Flores, para que cumpla sus sueños.

“Lo que más me gusta del fútbol es divertirme, hacerme de un montón de amigas y amigos. Y jugando lo que más me gusta es gambetear, dar asistencias y tirar caños”, cuenta Felicitas Flores Mussi, con tanta seguridad como ternura. Feli tiene 9 años, va a 4° grado de una escuela de Berazategui, donde vive con sus padres y su hermano, y juega al fútbol desde que aprendió a caminar. Hoy viste la camiseta de River Plate y su ídolo es Lionel Messi, a quien le dedica todo el tiempo videos en sus redes sociales. Paradójicamente ya logró superarlo en un récord: el año pasado firmó un contrato por tres años con la empresa de indumentaria deportiva Nike pata formar parte de su grupo de atletas, mientras que el capitán de la Selección Argentina lo había conseguido recién a sus 13 años.

“Feli arrancó a jugar a los 2 años a partir de acompañar a Fede, su hermano mayor, que tiene 12. Él también juega desde los 3 en una escuelita del barrio, y Feli apenas empezó a caminar se enganchaba. Y así empezaron juntos acá en casa con la pelota. A los 4 años ya le pegaba con las dos piernas ”, recuerda su papá, Maximiliano Flores, quien aclara que si bien él suele enseñarle algunas técnicas, las cualidades de su hija son innatas.

Toda la familia comparte el amor y la pasión por el fútbol, y por eso hace unos años la niña empezó a entrenar con varones en el Club de Ezpeleta donde estaba jugando su hermano, que también es goleador en su categoría de infantiles. “Yo creo que las nenas tranquilamente pueden jugar con varones en edades formativas hasta los 12 o 13 años. La mayoría de ellas, como le paso a Feli, empezó jugando con varones porque no hay un lugar donde puedan jugar las nenas”, analiza. De hecho en la liga de Quilmes Feli era la jugadora elegida para patear los tiros libres.

En 2019 pasó por Estudiantes de la Plata, y luego llevó su gambeta representando al club A.D.I.P de Gonnet, en la liga platense femenina. Ahora está compitiendo en la categoría 2012 del Club Unión Pueblo Nuevo. “A mí como nena nunca me dijeron que no podía jugar. Soy la única nena en mi club pero siempre me dicen cosas lindas y me alientan durante los partidos. Ojalá que más nenas se animen a jugar porque el fútbol es de todos”, dice Feli sin poder soltar la pelota un segundo.

“Siempre es la única mujer en los equipos. Si bien el fútbol femenino viene creciendo a pasos agigantados, todavía no hay una apuesta y apoyo de muchos clubes. Creo que pasa también por la sociedad donde hay gente que no está preparada para ver a una nena jugando y eso repercute. Tenes delegados, presidentes de clubes de barrio que no quieren que las nenas jueguen. Es injusto pero sucede. Por eso todas las jugadoras, periodistas y familias que acompañamos el fútbol femenino venimos pidiendo y haciendo fuerza para que las cosas cambien”, subraya el padre.

Con respecto a los prejuicios sobre los roles de género señala que muchas veces la primera barrera que tienen que atravesar las nenas son las que impone la propia familia: “En Argentina nace un varón y ya tiene la camiseta de su cuadro, le regalan una pelotita chiquitita, y a la nena no. Yo también fui de los que creían que no podían jugar. Pero al verla a Feli y el amor que le tiene al fútbol me cambió, como a muchos que la conocen. A los papás que tienen miedo de llevar a sus hijas jugar les diría que no se pierdan la posibilidad de verlas jugar, divertirse y ser felices. Qué tenemos que apoyarlas en lo que aman”.

En relación a la difusión del fútbol femenino, el Mundial de Francia 2019 fue un quiebre paradigmático Según cifras oficiales de FIFA, el torneo registró un récord de audiencia inédito: 1120 millones de espectadorxs vieron los partidos a través de las diferentes plataformas. “La difusión es un problema porque a veces los clubes o la AFA tienen un doble discurso, dicen una cosa pero después hacen otra. Hoy están ante la posibilidad de poder apoyar y acompañar el crecimiento. Dicen que el fútbol femenino no le importa a nadie pero viene batiendo récord de público en la Eurocopa y Champions Femenina. Las camisetas más vendidas son las de las jugadoras de la selección de EEUU”, señala Maxi haciendo referencia a Megan Rapinoe, capitana de dicho país y figura indiscutida.

Este año Feli empezó a entrenar en la Sub 12 de River Plate y el 2 de mayo hizo su debut oficial con la camiseta millonaria. Si bien su categoría es Sub 10, el club tiene como propuesta formativa sumar a nenas más chicas. Tres veces por semana sale de la escuela, cambia los útiles por los botines, y viaja hacia Núñez para entrenar. Aunque por ahora AFA no tiene un campeonato oficial, el Club organiza amistosos y torneos. “Creemos que River es el mejor club en Argentina en cuanto a la formación temprana del fútbol femenino infantil. Más allá de que ella es sub 10, le dieron la posibilidad de que igual entrene con las nenas del Sub 12 – aclara Maxi - La institución tiene una apuesta muy grande en cuanto a las categorías formativas lo cual nos pone muy contentos y si ella tiene una proyección está en el lugar indicado”.

“Mi sueño es ser jugadora profesional. Sé que todavía soy muy chica y me falta mucho. Mi deseo hoy es debutar en la primera división de River y ser jugadora como mi profesora Victoria Costa o Justina Morcillo", revela Feli, como alguna vez lo hizo un muy joven Diego Maradona en ese famoso video que se volvió una imagen universal. "Y la selección es mi mayor sueño. Siempre hablamos con mi mamá si algún día recibo la convocatoria a la Selección voy a llorar como una loca de la emoción. Me imagino y pienso en ese día. Ojalá se dé y sino, como decimos en familia, lo importante es Jugar”, enfatiza.

“Me gustaría ser buena persona y poder ayudar a un montón de nenas que no tienen el apoyo que tengo yo”, apunta Feli. Y es con ese objetivo que desde hace unos años su familia comparte videos y fotos de sus actividades y partidos en las redes sociales como una herramienta de difusión. “Nosotros no apostamos a que ella se haga famosa, sino que a través de sus redes muestre que las nenas pueden jugar igual que los varones. Muchos padres gracias a ver a Feli han cambiado la cabeza, y un montón de nenas le han agradecido”, detalla el padre. En las cuentas reciben a diario mensajes de familias de nenas, sobre todo de pequeños pueblos del interior, que sufren discriminación en los clubes y les piden apoyo. “Y además suelen contactarse mujeres que le escriben con admiración añorando lo bueno que le pasa a Feli que a ellas no les pasó, porque no pudieron jugar, porque en sus familias o clubes no las apoyaron”, agrega.

Gracias a la ayuda y constancia de su mamá, María Victoria Mussi, los videos de Feli mostrando sus habilidades causaron furor en las redes. Durante la pandemia uno de sus contenidos llegó a tener 380 mil reproducciones y por eso la contactaron jugadorxs de todo el mundo, como Julieta Lema, delantera de la selección Argentina y exjugadora del pincha. Tanta trascendencia tomó su perfil en redes que el ídolo mundial Lionel Messi le dedicó un mensaje especial. “Muchas gracias por la dedicatoria. Vi el video y me encantó, sos una genia”, le comentó el crack rosarino a un video recopilatorio de varias escenas de Felicitas haciendo estragos con la pelota.