Vamos los pibes: Gimnasia y Esgrima se afianza con el plantel más joven de Primera

El conjunto platense tiene el plantel más joven de la Liga Profesional. En promedio, los chicos no llegan a 24 años y su principal figura es un sub-20 que se va al Mundial. El gran trabajo del Lobo.

Gimnasia y Esgrima de La Plata es el equipo con el plantel más joven de la Liga Profesional Argentina, tanto dentro de la cancha como en el banquillo, su director técnico Sebastián Romero es de los entrenadores con menor edad del torneo. El equipo platense tiene un promedio de edad de 23,9 años y eso lo convierte en el club con más chicos dentro de su plantel. Sus jugadores son, sin dudas, grandes proyectos a largo plazo que están dando sus primeros pasos en la primera división, hoy los resultados no los están acompañando pero el juego que muestran en cada partido es muy interesante.

Cabe recordar que el año pasado culminaron en la octava posición del torneo 2022, lo que les dio la clasificación a la Copa Sudamericana luego de seis años sin disputar una copa internacional. En el presente año llevan 15 partidos jugados por el torneo, con cinco triunfos, tres empates y ocho derrotas y por Copa Sudamericana tres derrotas en tres encuentros. Pero si observamos los jugadores que tiene, como ya hemos dicho, podemos encontrar en su gran mayoría jóvenes con un gran futuro.

El primer ejemplo es el de Ignacio Miramón, recientemente citado para disputar el Mundial Sub 20. Con la 5 en la espalda y tan solo 19 años se ganó la titularidad, lo que lo llevó a ser tenido en cuenta por Javier Mascherano, siendo el tercer tripero en la historia del club en representar a Argentina en una Copa Mundial Sub 20. Nacido en Bolívar, realizó las inferiores en Balonpié de dicha ciudad y luego se unió al tripero en el año 2019. Al año siguiente Diego Armando Maradona lo promovió con el primer equipo para realizar la pretemporada, pero finalmente terminó debutando en 2021. Un volante de contención completo, con mucho quite y recuperaciones de balón y al mismo tiempo buena gambeta y llegada a tres cuartos de cancha para remate al arco. Buen porte físico (1.80 mts), se lo ve siendo un eslabón fundamental en el mediocampo del Lobo para recuperar y entregarle la pelota a su compañero mejor posicionado. Una particularidad que se le ha visto a lo largo de sus 15 partidos jugados en primera es que se caracteriza por ir mucho al piso, es decir, utiliza en gran manera el recurso de barrer a la hora de marcar, puede parecer que no llega al cruce pero va al piso y recupera la pelota.

Será baja a partir de este fin de semana por su participación con la Selección, pero su lugar estará bien cuidado por otro juvenil: Nicolás Sánchez.

Sanchez, categoría 2004 (un año menos que Miramón) y fruto de las inferiores, está comenzando su camino en el fútbol profesional, solo lleva cuatro partidos disputados (tres de titular y uno ingresando desde el banco de suplentes) pero el que lo vio jugar y no está enterado de esto, no se habría dado cuenta que recién debutó. Juega como si tuviera años en primera, un volante central zurdo con una gran visión de juego. Metedor, siempre atento a la jugada y buscando filtrar pelotas a las espaldas de los volantes o defensores rivales. Un juvenil que está comenzando pero que no hay dudas que tendrá un gran futuro por delante.

Del año pasado a este, Gimnasia tuvo dos bajas importantes. Rodrigo Rey, el arquero que ha tenido grandes actuaciones se marchó a Independiente y Brahian Alemán se fue a Banfield luego de varias polémicas. Este año y luego de 13 años, volvió a ganar un clásico frente a Estudiantes de La Plata en el Bosque, con goles de Alan Lescano y Cristian Tarragona. Este último, una pieza importante en el equipo de Romero, capitán y referente, y aunque tiene 31 años es uno de los jugadores más grandes del plantel. Junto a él podemos también nombrar a Nicolás Colazo (32), Leonardo Morales (31), Maximiliano Comba (29) y Franco Soldano (28), que aportan su cuota de experiencia dentro de un plantel colmado de juveniles.

No es casualidad que en la pre-lista de Mascherano hubo tres jugadores del Lobo, el trabajo que se viene haciendo en inferiores está dando sus frutos y, aunque hoy no se vean los resultados, sin dudas que este recambio ayudará mucho para el futuro. Benjamín Dominguez, delantero de 19 años que ya viene con continuidad desde el año pasado en el primer equipo y Felipe Sanchez, defensor central de 19 años que a partir de este 2023 se ganó su lugar en el 11 inicial.

Alexis Steimbach (20 años), Alan Sosa (19), Tomás Muro (20), Alan Lescano (21), Ivo Mammini (20), y así podríamos continuar nombrando juveniles que cada fin de semana son una fija en el equipo de “Chirola” Romero. Lescano, mediocampista que lleva tres goles en el torneo, uno en el clásico frente a Estudiantes. Si hablamos de Ivo Mammini, su nombre quedará por siempre en la memoria como el último juvenil que hizo debutar Diego Armando Maradona con tan solo 16 años. El delantero es el goleador histórico de las inferiores del Lobo y ya lleva dos goles en primera división.

Un club que hace años viene apostando a sus divisiones inferiores, con un proyecto a largo plazo que se ve plasmado en la actualidad en su plantel de primera división. Jóvenes formados en el club que hoy dan sus primeros pasos y son la cara del club. Un técnico que vivió exactamente lo mismo que algunos de ellos, criado en el club y retirándose siendo ídolo de Gimnasia, en la actualidad es quien debe guiar a los que están comenzando su carrera. Hoy los resultados no los están terminando de acompañar, pero se ve la idea y el trabajo que se viene realizando, será cuestión de tiempo para que se vea plasmado en la tabla de posiciones