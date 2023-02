Un periodista reveló entre lágrimas cómo lo echaron de ESPN por sus críticas a Racing

El cronista detalló que una charla periodística durante un programa de Sportscenter derivó en un llamado de un dirigente de la "Academia" a un directivo del canal.

El periodista Gonzalo Cardozo reveló el pasado viernes los motivos por los cuales fue despedido de ESPN tras estar en la grilla diaria durante varios años. El cronista remarcó que a la directiva comandada por el presidente de Racing, Victor Blanco, no le gustó su manera de criticar al club y actuaron en consecuencia.

En un video para su canal de Twitch, titulado "Por qué me echaron de ESPN", Cardozo comentó la historia de su despido del canal deportivo, donde era uno de los protagonistas en cada transmisión futbolística y uno de los encargados de cubrir los entrenamientos de Racing.

El comunicador expresó que tomó la decisión de realizar un video para despejar las dudas de su alejamiento. Y la razón de su salida del canal, según contó, tiene que ver por la presión que ejercieron los dirigentes de la "Academia".

La revelación de Gonzalo Cardozo sobre su despido de ESPN

"Me generaba muchas dudas contar lo que voy a contar. Pero me convencí por diferentes motivos: primero, por las preguntas que me hacen ustedes de por qué no estoy más en ESPN; segundo, porque estoy sin trabajo, de un momento a otro decidieron echarme; tercero y principal, por más que uno quiera caretearla, esta cuestión me afectó", comenzó diciendo Cardozo, con la voz quebrada.

"Lo que ocurrió para que no este más cubriendo Racing ni trabajando para el canal, se remonta a comienzos de 2022. En una salida por la mañana de Sportscenter, comencé en el estadio, después fui al predio 'Tita Mattiussi' donde el plantel se entrena y después regresé al estadio, que es donde se bañan. A modo de broma, la conductora, Alina Moine, me dice ‘cómo se mueve usted, va de un lado a otro’. A lo que le respondo, a modo de broma, y haciendo una crítica: ‘Sí, Alina. Lo qué pasa es que el entrenamiento de Racing tiene muchas paradas’, y como crítica aclaro que los jugadores no podían bañarse en el predio Tita porque no hay vestuarios acordes a un equipo de primera división”, contó el periodista.

Y agregó: “Alina se extrañó por la situación, me dijo que era una inversión para el club y yo le contesté que ‘acá, en Racing, eso se ve como un gasto y no una inversión'. Lógicamente, ese diálogo y comentario que hice llegó a las altas esferas racinguistas. Llegó a Victor Blanco. Sé que no gustó y ya no gustaba mi manera de criticar por momentos, más allá de los argumentos”.

Además, Cardozo expresó que el enojo de los directivos de Racing creció también por un tuit suyo en el que contaba que a Diego Milito ya no se lo nombraba en las redes sociales ni en el estadio del club en un mal momento para evitar un repudio generalizado en la cancha hacia la dirigencia. Y manifestó qué hicieron los dirigentes para dinamitar su salida de la empresa: "Juntadas las dos situaciones, habría existido el llamado de un dirigente a directivos de Espn contando esta situación y diciendo que estaban un poco cansados de mi manera de trabajar”.

“A los dos dias recibí un llamado de un directivo del canal. No hizo énfasis especial en mi trabajo, sino en general me dijo que había que hablar sólo de fútbol y no hablar de otros temas por un tema de negociación de derechos. Eso lo sentí como algo normal, lo tomé tranquilo”.

Sin embargo, el periodista contó cómo empezaron a separarlo de sus actividades: "Transcurrido eso, la daga había sido clavada en el lugar justo con los criticas ya mencionadas, porque ‘casualmente’, un día antes de un clásico que Racing gana 2-1, me llaman a mi casa del canal y me dicen ‘hoy no vayas y mañana tampoco a la cobertura de Racing’. Al principio pensé que se venía algo mejor para mi, otra posición. Pasó una hora, dls horas, no recibí otra llamada y ahí me di cuenta que era algo malo”.

“Una semana después del clásico de Avellaneda no me respondían los mensajes y no sabía lo que tenía que hacer. Hasta que logró dar con un directivo en una llamada y me habría dado a entender que yo me metí en otros temas que no me tenía que meter y por eso se tomó la decisión que se había tomado”, comentó.

Ya fuera de la cobertura diaria del equipo de Avellaneda, cardozo se sumó al programa Fútbol 1, recomendado por Martín Souto: ”Estuve ahí hasta fin de año. La devolución de directivos y productores hacia mi rendimiento fue bueno. De hecho, a principio de este año fui a una reunión y las devoluciones fueron buenas, hasta me dijeron que me querían potenciar y que siga en Fútbol 1”.

Cardozo junto a Vignolo, en el programa F90.

Pero a comienzos de 2023, ESPN lo separó de manera definitiva sin darle ninguna explicación: “Para la primera fecha de este torneo, me habían designado para Defensa y Justicia vs Huracán y a Boca vs Atlético Tucumán. A tres horas de salir para el partido de Varela recibí un llamado desde Recursos Humanos cortándome. No entendía bien qué estaba pasando, aunque trate de estar tranquilo. Incluso tuve que avisarle yo a los productores que me habían echado porque no sabían nada”.

Para finalizar, Cardozo, que hará videos para su canal de YouTube, contó cómo seguirá con su profesión: “Arreglé la salida con la empresa y hoy estoy sin trabajo. Hoy ya alejado de la empresa puedo contar lo que ocurrió. Ojalá puedan surgir mejores cosas, no le cierro la puerta a otro sector del sistema.

Por lo que conté espero que no hayan consecuencias, pero yo necesitaba transmitirlo. Y a seguir, a darle para adelante y tratar de hacer buen contenido siendo siempre sincero y auténtico”.