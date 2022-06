Un jugador que era pretendido por Tevez le cortó el rostro: "Al exterior"

Se trata de un delantero, goleador de Huracán. Apuntó que no es su intención jugar en Rosario Central.

En su arranque como director técnico, Carlos Tevez pidió diferentes jugadores para reforzar Rosario Central, el equipo que lo convirtió en el flamante entrenador de fútbol. A la larga lista de nombres se le sumó un delantero que es furor en el fútbol argentino, pero en las últimas horas le cortó el rostro. Se trata de Matías Cóccaro que lanzó: "Me quiero ir al exterior".

El delantero, goleador de Huracán, apuntó contra Tevez y añadió que no es su intención jugar en Rosario Central. Al respecto añadió: "Me comentaron algo, pero estoy cómodo y tranquilo en Huracán. En 15 días voy a tener el pasaporte comunitario y seguramente se me abrirán muchas puertas". El zaguero bonaerense Cardona, de 26 años, se convertiría así en el segundo refuerzo de Central desde la llegada de Carlos Tevez a la dirección técnica, detrás del volante izquierdo de Lanús Ignacio Malcorra, y de las anteriores contrataciones como las del volante Francis Mac Allister y de su par colombiano José Leudo.

Central tiene una semana larga de trabajo, en una mini pretemporada con entrenamientos en doble turno "para subir uno o dos puntos en lo físico y para tener al grupo junto varios días", como anticipó el entrenador en su presentación. El plantel permanecerá en el predio de AFA hasta el domingo a la tarde, cuando viajará en un vuelo de línea hasta Mar del Plata, donde el lunes visitará a Aldosivi, a las 19,00, por la sexta fecha del Campeonato de la Liga Profesional.

Juan Román Riquelme tomó una durísima decisión que afecta directamente a Carlos Tevez como técnico de Rosario Central. El "Apache" tiene varios nombres en mente pero sabe que no será nada fácil sumarlos al plantel debido a lo que definió el vicepresidente del "Xeneize". De esta manera, Román complicó al nuevo DT del "Canalla" de cara a lo que planeaba para afrontar esta temporada en su nuevo cargo.

Según aseguraron en ESPN, el directivo no quiere que jugadores de Boca pasen a Central. Con esto rompió todo tipo de ilusiones de "Carlitos", quien soñaba con tener en su equipo a algunos excompañeros en el conjunto de La Ribera, entre otros. Los motivos, al parecer, poco tienen que ver con una posible mala relación entre ambos exfutbolistas y es sólo por lo que determinó el líder del Consejo de Fútbol del elenco "Azul y Oro".