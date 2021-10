Tras el escándalo, Fernando Gago se convirtió en el nuevo técnico de Racing

Después de una larga negociación, Fernando Gago se convirtió en el nuevo entrenador de Racing Club.

En medio de los problemas que azotan a Racing, Fernando Gago se convirtió en el nuevo entrenador del club de Avellaneda. El ex jugador de Boca también tuvo un pasado por Aldosivi de Mar del Plata y ahora recaló en la Academia.

"Pintita" volverá a tener una experiencia en un banco de suplentes y esta vez será en Racing Club. Anteriormente estuvo en Aldosivi, el conjunto marplatense, en el que dirigió 26 encuentros, tuvo siete victorias, tres empates y 17 derrotas. De las cuales seis fueron de manera consecutiva. También tuvo 30 goles a favor y 45 en contra.

En cuanto a lo futbolístico, el juego de Fernando Gago como entrenador siempre privilegió el juego por abajo, el toque corto y un juego mucho más asociado que, entre otras cosas, le dio muchos dolores de cabeza en el fondo. Incluso eso llevó a que haya recibido varios goles insólitos a lo largo de su primera experiencia como entrenador.

Todavía no se sabe cuál será el cuerpo técnico y si, efectivamente, Federico Insúa será su compañera como Ayudante de Campo. En principio, Gago sería presentado luego del partido ante Unión en Santa Fe y se haría cargo del equipo ante Rosario Central. Actualmente, Aldosivi -su ex equipo- está en el puesto 22 del torneo argentino y saltará a Racing que se encuentra en el puesto once, con 22 puntos.

Más allá de lo futbolístico, en estos últimos meses, Gago también estuvo involucrado en un escándalo con su esposa, Gisela Dulko. La ex tenista y ex pareja del técnico lo abandonó después de haberlo encontrado en la cama con una amiga. El problema matrimonial se convirtió, además, en un verdadero escándalo mediático ya que se conocieron detalles de lo que ocurrió tras la situación descubierta por Dulko.

Dos semanas después de haber terminado su relación públicamente, Gago dejó de seguir a Gisela Dulko en Instagram y ella eliminó todas las fotos que tenían juntos. Además, ella tomó la decisión de mudarse y cambiar a sus hijos de escuela para pasarlos a un colegio de San Isidro, ya que Verónica es la mamá de uno de los compañeros del grado de los hijos que comparte con el deportista.

“Sus hijos iban ahí y ahora ella los cambió a un colegio de San Isidro. Ella está destruida, la está pasando muy mal. Se mudó de su casa. Lo peor de todo es que eran muy amigas entre ellas y las familias, si bien hace dos años que se conocieron iban juntos para todos lados”, relató la panelista de LAM.