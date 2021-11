"Te espero afuera...": un jugador denunció que Néstor Pitana lo invitó a pelear en pleno partido

En el duelo entre Colón y Platense, por la Liga Profesional, un jugador del Calamar denunció que el árbitro lo invitó a pelear afuera del estadio en pleno encuentro. ¿Qué pasó?

El tema de los arbitrajes en el fútbol argentino es muy complejo; desde niveles pobres hasta decisiones insólitas que, a veces, inclinan la balanza de un encuentro de un lado o del otro. Y la Liga Profesional no vive una excepción a esta norma; todo lo contrario, este fin de semana vivió un hecho muy pocas veces visto y que, inmediatamente, se hizo viral en las redes sociales.

Ocurrió este sábado, en el encuentro entre Colón y Platense, por la fecha 20 del Torneo Socios.com 2021. A los 48 minutos, Eric Meza abrió el marcador para el Sabalero. Sin embargo, esto despertó la bronca de todos los integrantes del Calamar, dado que Néstor Pitana, árbitro del partido, había adicionado dos minutos más del reglamentario. Fue entonces cuando Néstor Iribarren, defensor del conjunto de Saavedra, se acercó en buenos términos a preguntarle si la pelota había ingresado dentro del tiempo agregado. Sin embargo, la respuesta que recibió lo dejó más que sorprendido.

"Habíamos tenido una charla previa. Somos los dos de Misiones, de Posadas. Me dijo: ‘Uh, chamigo, vamos a pescar’. Y ahí empezamos a hablar en guaraní. Todo bien. Pero cuando terminó el primer tiempo le dije: ‘Me parece que estabas medio pasado de tiempo, el gol fue justo’. Me responde: ‘¿Qué te pasa a vos? ¿Qué tanto te la aguantás?’. Y le contesto: ‘Yo sí, me la aguanto’. Hasta ahí pensé que era en joda. Y me dice: ‘Bueno dale, vamos a pelear afuera’", reveló el zaguero central de Platense en diálogo con Paso a Paso, programa periodístico de TyC Sports.

Pero el clima de tensión se incrementó luego de que, a partir de este reclamo de Iribarren, el colegiado le sacó la tarjeta roja. "Cuando me vienen a separar mis compañeros, ahí me di cuenta que no era un chiste y le dije: ‘La verdad que sos un irrespetuoso’. Vino y me expulsó. En ningún momento hubo una puteada o un exceso verbal, sí le dije varias veces que era un irrespetuoso, nada más. Después de la expulsión me puse ciego", agregó.

Sin embargo, Pitana se defendió y aseguró que no ocurrió absolutamente nada de lo relatado por el central. "No pasó nada ¿Qué buscan? Son cosas que pasan en el partido, nada más. Hablen de fútbol que eso es lo más importante". Finalmente, el encuentro terminó 3-0 en favor de Colón, con un segundo tiempo donde los de Santa Fe jugaron con uno más gracias al accionar del colegiado, determinante para llevarse los tres puntos.

Una actitud reiterada

No es la primera vez que el árbitro tiene algún altercado con un futbolista o entrenador. La semana pasada, luego del empate entre River Plate y Estudiantes de La Plata, Marcelo Gallardo sostuvo que Pitana "tiene tanto don para manejar los partidos, que lo hace peligroso". "Me enoja porque cuando le querés hablar no te mira, te ignora. Y te saca de lugar", dijo el DT del Millonario.