Tarde especial en San Lorenzo: retiro de Ortigoza y Torrico con clasificación a la Sudamericana

San Lorenzo se despidió de la Liga Profesional de Fútbol con una goleada ante el ya descendido Aldosivi en una tarde especial en la que clasificaron a la Copa Sudamericana y se retiraron Néstor Ortigoza y Sebastián Torrico.

San Lorenzo de Almagro vivió una tarde más que especial en el Nuevo Gasómetro. Néstor Ortigoza y Sebastián Torrico, dos grandes ídolos de la institución, le dijeron adiós al fútbol profesional en la última fecha de la Liga Profesional en el marco de la goleada por 3 a 0 ante Aldosivi. Además, los dirigidos técnicamente por Rubén Darío Insúa clasificaron a la Copa Sudamericana del año 2023 luego de conseguir varias victorias de manera consecutiva.

Luego de lo que fue el empate 0 a 0 ante Godoy Cruz en la fecha 23 del certamen, todo lo que vino después fueron victorias. El pasado 8 de octubre triunfaron por la mínima ante Vélez Sarsfield, días después hicieron lo propio contra Gimnasia y Esgrima La Plata y siguieron por el buen rumbo contra Sarmiento en Junín ganando 4 a 2. En esta ocasión, Malcom Braida y Andrés Vombergar, por duplicado, le dieron las alegrías a los hinchas en una jornada inolvidable.

Una vez culminado el cotejo, Ortigoza y Torrico -acompañados de sus hijos y esposas- brindaron algunas palabras para los fanáticos que asistieron al Nuevo Gasómetro y lo hicieron al lado de la Copa Libertadores que ambos levantaron en 2014. El volante y el arquero fueron dos piezas fundamentales en aquel conjunto de Edgardo "Patón" Bauza para gritar campeón y se mantuvieron con el paso del tiempo. Esta tarde del 22 de octubre le pusieron un punto final a sus exitosas carreras y lo hicieron ante miles de almas.

"Sólo tengo palabras de agradecimiento para todos ustedes, mis compañeros y cuerpo técnico, para todos los empleados del club que desde el primer día me brindaron su cariño y me hicieron sentir muy querido. Hoy cierro una etapa muy importante en mi carrera, pero gracias a mi familia que me bancó en los buenos y en los malos momentos. Soy un eterno agradecido a esta familia que es San Lorenzo, que es mi casa", expresó Torrico. Además, minutos después en diálogo con ESPN confirmó que no jugará con otra camiseta que no sea la del "Ciclón", por lo que se retiró del fútbol profesional.

Por otro lado, y luego de cantar con los hinchas presentes, Ortigoza lanzó: "Estoy pasando el momento más feliz de mi vida, porque ustedes están aplaudiendo mi trayectoria y entonces quiere decir que lo hice bien. No me voy a olvidar en la vida de todo esto. Cuando llegué a San Lorenzo estaba pasando un momento muy difícil, creímos, le pusimos amor y salimos adelante. Hay que aguantar los chaparrones y hacer historia. Volví de nuevo en un momento complicado, pasamos los chaparrones y hoy estamos festejando que entramos a la Sudamericana".

El penal que Ortigoza le pateó a Torrico

Luego de brindarle unas palabras a todo el público que dijo presente en el Nuevo Gasómetro, y ante la emoción de cada uno de ellos, el volante le pateó un penal al arquero. El que se lució fue Sebastián Torrico, quien le contuvo el tiro a su compañero y el estadio estalló de alegría al ver a sus dos ídolos en ese momento que quedará para la historia. Ya en el otro arco, donde el propio Ortigoza convirtió el gol de la final de la Copa Libertadores 2014, pateó y los fanáticos lo acompañaron el grito cuando la pelota ingresó.