Sorpresa por el formato del torneo del 2025 de la AFA de Chiqui Tapia en el fútbol argentino

Posible sorpresivo cambio en el formato del torneo de la Primera División para el 2025.

El tema del formato del torneo de la Primera División del fútbol argentino sigue como uno de los principales temas de debate en la actualidad, con los permanentes cambios que ha sufrido el certamen en los últimos tiempos. Ahora podría haber más modificaciones de cara al 2025 y todo indica que sobre el final del 2024 habrá novedades oficiales al respecto.

De acuerdo con la información de TyC Sports, en la AFA de Claudio "Chiqui" Tapia ya existe un nuevo boceto de disputa del certamen de la máxima categoría de cara a la siguiente temporada. De hecho, estaban estipuladas dos Copas de la Liga, aunque ahora se cambiaría a una Copa de la Liga y una Liga Profesional de 30 equipos de 29 fechas, todos contra todos.

El fútbol argentino podría pasar de dos Copas de la Liga a una Copa y una Liga Profesional en 2025 en la Primera División

Si bien la presión más grande por estas horas es de parte del River Plate de Jorge Brito, hay no menos de 15 clubes menos poderosos que se enfilarían detrás del "Millonario" para forzar que se juegue una Liga. De no ser así, como la Copa de la Liga son dos zonas de 15 conjuntos, de no haber una Liga habría equipos que no se enfrentarían en todo el año, algo poco serio y que no pasa en ningún torneo competitivo del mundo. La "Banda" quiere jugar más encuentros para poder ofrecerles más cotejos a sus socios y abonados, ya que considera insuficientes la cantidad de duelos de no haber una Liga.

En el caso de confirmarse esta situación, que todo indica que será en diciembre, se mantendría entonces el estilo de este 2024: una Copa de la Liga en el primer semestre y una Liga en el segundo. No obstante, como los equipos pasarán de 28 a 30 para el año que viene, habrá tres partidos anuales más en total: uno más en la Copa de la Liga y dos más en la Liga.

Cómo será el torneo de la Primera División argentina en 2025

Copa de la Liga en el primer semestre:

Dos zonas de 15 equipos cada una. Los 4 primeros de cada grupo avanzarán a los cuartos de final, que se jugarán a partido único en una cancha neutral. En el caso de empatar, definirán por penales. El vencedor de cada serie avanzará a las semifinales y los ganadores de ellas irán a la final, que será la única instancia con 30 minutos de tiempo extra en el caso de que igualen.

Liga Profesional de Fútbol en el segundo semestre:

Un solo torneo de una rueda, todos contra todos, con 29 fechas. El elenco que más puntos sume será el campeón y, si igualan en la cantidad de unidades, habrá desempate de un partido en un estadio neutral.

*Ambos torneos contarán para la tabla anual, que definirá la clasificación a las Copas internacionales del 2026 (en la Copa de la Liga sólo contarán los puntos de la fase de grupos).