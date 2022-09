Sebastián Beccacece se va de Defensa y Justicia: los rumores que lo vinculan a Boca

Sebastián Beccacece dejará su cargo de entrenador en Defensa y Justicia luego de su segundo ciclo en la institución de Florencio Varela. Enterate cuándo dirigirá su último partido al frente del "Halcón".

Sebastián Beccacece dejará su cargo como director técnico de Defensa y Justicia tras un nuevo ciclo en la institución. El DT dirigirá su último partido este domingo 11 de septiembre cuando el "Halcón" de Florencio Varela visite a Talleres de Córdoba en el Estadio Mario Alberto Kempes desde las 20:00. La salida del estratega es por demás sorpresiva, ya que según comunicó días antes seguiría hasta el final de la Liga Profesional en el mes de octubre.

El conjunto de la zona sur de la provincia de Buenos Aires está en el puesto 21 del torneo local (de 28 equipos), suma 19 puntos y está a 14 de los líderes, Atlético Tucumán y Gimnasia y Esgrima de La Plata. Para colmo, varios jugadores importantes del plantel se fueron en los últimos mercados de pases y esto influyó considerablemente en el rendimiento futbolístico. Ante la inesperada noticia, varios clubes encendieron sus alarmas y se ilusionan con el arribo del entrenador rosarino.

Los sondeos con Boca Juniors toman aún más fuerza, pero no es el único equipo del fútbol argentino que se ilusiona con su llegada. Es que tras la salida de Javier Sanguinetti de Newell's, desde la "Lepra" también sueñan con que tome las riendas. Claro que, todo dependerá de la propia decisión de él, quien además tiene chances de dirigir en el exterior, tal como lo hizo en la Universidad de Chile en 2016. En principio, el entrenador se irá por su cuenta y quedará al mando el resto de su cuerpo técnico, lo que no sucederá en caso de que llegue otro DT.

"Es el momento indicado, porque yo soy de sentir. Así como sentí quedarme cuando seguramente el 99% se hubiese ido, sentí que tenía que estar estos 3 meses para acompañar este tránsito. Y siento que fue muy necesario, no estaba preparado personalmente para dejar a la institución, a la gente y a los chicos que se quedaban. Valió la pena esos más de 90 días armando nuevamente un grupo. Siento en lo más profundo que ese tiempo me sirvió también para, de a poquito, ir despidiéndome de todo lo que es este hermoso lugar para mí. Realmente lo siento como mi hogar futbolístico, me siento muy valorado, querido y respetado. A veces hay que salir del estado de comodidad y ponerse a pensar en lo que va a venir", aseguró Sebastián Beccacece.

Los números de Sebastián Beccacece en Defensa y Justicia

Entre sus ciclos al frente del elenco de Florencio Varela, "Becca" dirigió 152 partidos de los cuales ganó 68, empató 41 y perdió 43. Al margen de que tuvo muy buenas temporadas, Beccacece ganó un sólo título y fue la Recopa Sudamericana ante el Palmeiras en 2021. Además, tuvo la posibilidad de dirigir a los dos grandes de Avellaneda, Racing e Independiente.

La tajante respuesta de Beccacece a Alina sobre el cruce con Gallardo

Sebastián Beccacece lanzó una tajante respuesta contra Alina Moine sobre el cruce que tuvo con Marcelo Gallardo en un Defensa y Justicia vs. River Plate. La periodista entrevistó al entrenador luego del empate de su equipo ante San Lorenzo de Almagro por la fecha 17 de la Liga Profesional y este último no se guardó nada. Incluso, el DT opinó sobre el interés de Boca Juniors en él para un futuro y contestó al posible llamado de Juan Román Riquelme.

"Vuelvo a insistir, así como dije lo que expresé en la situación particular que pasó con Gallardo también dije que era el mejor entrenador de los últimos 10 años, que está haciendo un trabajo extraordinario. Pero bueno, viste como es, siempre queda lo malo o lo que por ahí pasó en ese momento que no fue más que eso. Fue una situación totalmente aislada del juego en la que a lo mejor respondí por la honestidad que tengo, por lo que sentí en ese momento", esbozó Beccacece.