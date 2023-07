Se pudrió todo: Almirón borró a un titular indiscutido de Boca

Jorge Almirón tomó una drástica decisión y borró a un habitual titular de Boca Juniors en la última práctica.

Jorge Almirón borró a un titular en Boca Juniors en una de las prácticas previas al duelo ante Gimnasia y Esgrima La Plata del domingo 16 de julio. El DT tomó una contundente decisión con respecto al futbolista que no pasa por su mejor momento y su rendimiento no es el esperado. Mientras tanto, desde la dirigencia esperan por la llegada de los refuerzos para afrontar la segunda mitad del año.

El jugador que no formó parte del último entrenamiento desde el arranque fue nada más y nada menos que Bruno Valdez. El zaguero paraguayo tuvo varias fallas a nivel defensivo durante los compromisos recientes y el entrenador no lo perdonó. Para colmo, en pocas semanas tendrán que jugar los octavos de final de la Copa Libertadores y el central era una pieza fija para no perdérselo.

Los 11 que eligió Jorge Almirón en la práctica llevada a cabo en Boca Predio este viernes 14 de julio fueron: Sergio Romero; Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Nicolás Valentini, Frank Fabra; Guillermo "Pol" Fernández, Alan Varela, Cristian Medina, Valentín Barco; Miguel Merentiel, Luis Vázquez. La gran novedad es la presencia de Figal, que recientemente volvió de una contractura en el isquiotibial derecho.

Otra muy buena noticia que generó expectativa en el mundo del "Xeneize" fue el regreso de un referente del plantel como lo es Marcos Rojo. El experimentado defensor regresó al país luego de la rehabilitación que llevó a cabo en Estados Unidos y ya participó en un entrenamiento. Por supuesto, que diga presente en los próximos partidos dependerá de cómo avance su recuperación de una dolencia muscular.

Lo que se viene para Boca Juniors

Domingo 16/07 - Gimnasia de La Plata vs. Boca Juniors - Liga Profesional de Fútbol (fecha n°25) -16:30

- Liga Profesional de Fútbol (fecha n°25) -16:30 Jueves 20/07 - Boca Juniors vs. Barracas Central - Copa Argentina (16avos de final sin horario ni día confirmados)

vs. Barracas Central - Copa Argentina (16avos de final sin horario ni día confirmados) Boca Juniors vs. Newell's - Liga Profesional de Fútbol (fecha n°26 sin horario ni día confirmados)

vs. Newell's - Liga Profesional de Fútbol (fecha n°26 sin horario ni día confirmados) Independiente vs. Boca Juniors - Liga Profesional de Fútbol (fecha n°27 sin horario ni día confirmados)

- Liga Profesional de Fútbol (fecha n°27 sin horario ni día confirmados) Miércoles 02/08 - Nacional vs. Boca Juniors - Copa Libertadores 2023 (ida de los octavos de final) - 21:00

- Copa Libertadores 2023 (ida de los octavos de final) - 21:00 Miércoles 09/08 - Boca Juniors vs. Nacional - Copa Libertadores 2023 (vuelta de los octavos de final) - 21:00

Boca, cerca de cerrar su segundo refuerzo que vale casi 2 millones de dólares

Boca Juniors está muy cerca de cerrar un nuevo refuerzo para el plantel y Jorge Almirón lo celebra. Luego de que el colombiano Jorman Campuzano se sumara a las prácticas comandadas por el DT, el nuevo nombre en carpeta es el de un joven defensor que se desempeña en Tigre y tiene muchas condiciones. Mientras tanto, en "El Xeneize" esperan por el posible arribo del uruguayo Edinson Cavani, quien también suena fuerte en las paredes de la Bombonera.

El apuntado por la dirigencia que tiene un valor de casi 2 millones es nada menos que Lucas Blondel. El futbolista del "Matador" tiene una cláusula de recisión de 1.800.000 dólares, cifra que tendría que abonar Boca para ficharlo en caso de que no se llegue a un arreglo para pagar un monto menor. Claro que, todo dependerá de lo que suceda en los próximos días en caso de que se lleve a cabo la gestión.