Santiago Maratea la picó en redes y los hinchas de Independiente se sorprendieron

Desde hace varios días la colecta se había quedado en un número superior a 700 millones de pesos que, en algún sentido, alcanzaría para pagar una gran parte de la deuda

Después de un largo tiempo sin actividad, en las últimas horas reapareció Santiago Maratea para tranquilidad de algunos hinchas de Independiente que ya se estaban poniendo nerviosos por la falta de novedad de la colecta. Sin embargo, la aparición del Influencer dejó más dudas que certezas a partir de su mensaje en Instagram.

Desde hace varios días la colecta se había quedado en un número superior a 700 millones de pesos que, en algún sentido, alcanzaría para pagar una gran parte de la deuda. A través de su cuenta de Twitter, el influencer escribió: "En este pueblo si no saben un cuento lo inventan”. Es la canción de Farina y Tokischa que se llama "Perras como tu". Esta situación parece haber sido una respuesta para los nuevos detractores que tiene por la colecta y, muchos de ellos, lo tomaron de esa forma, al igualq que los que salieron a bancarlo por el esfuerzo que está realizando desde hace un largo tiempo.

Guillermo Francella se la pudrió a Santiago Maratea y sus colectas: "No le donaría"

Francella, reconocido hincha de "La Academia, brindó declaraciones a TNT Sports y se refirió a uno de los temas futbolísticos del momento y a la tarea de Maratea. Pese a que todos esperaban una respuesta más amigable y que el actor dejara de lado la enemistad entre los dos clubes de Avellaneda, las palabras del también humorista fueron en sentido contrario. “No le donaría a Independiente porque nos han verdugueado toda la vida, nosotros vivimos lo que vivimos en su momento y ellos nos lastimaron mucho, muchas cargadas”, sentenció el actor de Casados con Hijos.

“Jamás tuvimos peso en la AFA y eso lo saben todos. Fuimos objeto de burla de ellos y no me va esa de hacernos los buenitos ahora con ellos. A mí no me gusta este presente de Independiente, que estén padeciendo así por las malas conducciones que tuvo”, afirmó, fulminante con la tarea de Maratea.