San Lorenzo vs River Plate: cuándo juegan, fecha, horario, formaciones y TV en vivo

River y San Lorenzo jugarán el clásico de la fecha 3.

En lo que será el punto alto de la tercera fecha, San Lorenzo y River se enfrentarán en un clásico que promete ser atrapante. El encuentro pondrá frente a frente a dos equipos que atraviesan realidades diferentes en este inicio del Torneo Apertura 2025: mientras el Ciclón marcha segundo con puntaje ideal, el Millonario busca encontrar su mejor versión tras un arranque irregular, aunque con un triunfo agónico a cuestas en el último partido, que lo tiene quinto con cuatro unidades.

Por eso, en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan River y San Lorenzo, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan River y San Lorenzo?

River visitará a San Lorenzo este domingo 2 de febrero desde las 17 en el Nuevo Gasómetro, en un partido correspondiente a la tercera fecha del Grupo B del Torneo Apertura 2025. El encuentro contará con el arbitraje de Darío Herrera y será transmitido en vivo por la pantalla de TNT Sports.

El Millonario, que viene de conseguir un agónico triunfo ante Instituto por 1-0 gracias al gol de Montiel, buscará encontrar su mejor versión fuera de casa. Los dirigidos por Marcelo Gallardo suman cuatro puntos producto de un empate ante Platense en el debut y la victoria de la fecha pasada, lo que los ubica en la quinta posición del grupo.

Las sensaciones no son las mejores en Núñez a pesar de la última victoria. El propio Gallardo manifestó su preocupación por el nivel mostrado por el equipo: "No me gustó el partido de hoy, en absoluto, no fluimos, nos está costando soltarnos. Ganamos tres puntos y nada más que eso. Lo que vimos hoy no fue bueno".

Los bajos rendimientos provocaron modificaciones en el once inicial del Millonario. Si bien el arco y la defensa se mantendrían, el mediocampo sufrirá variantes obligadas: Maxi Meza quedó descartado por lesión y no fue concentrado, por lo que tanto Lanzini como Rojas serían titulares. En el ataque, la única duda pasa por el acompañante de Borja: Colidio o Driussi.

Por el lado del local, San Lorenzo atraviesa un gran momento bajo la conducción de Miguel Ángel Russo. El Ciclón suma puntaje perfecto tras dos fechas, producto de la victoria ante Talleres como local y el triunfo por 2-0 ante Gimnasia en La Plata. Estos resultados lo ubican en la segunda posición, con los mismos puntos que el líder Rosario Central e Independiente.

Todo hace indicar que Miguel Ángel Russo repetirá el equipo que consiguió el triunfo ante Gimnasia en La Plata. La principal novedad para este encuentro estaría en el banco de suplentes, donde aparecería por primera vez el juvenil colombiano Andrés Peralta, flamante incorporación del Ciclón que ya completó su primera práctica con el plantel y podría ser una alternativa ofensiva para el DT.

La última vez que estos equipos se enfrentaron fue hace menos de dos meses, el 4 de diciembre de 2024, por la fecha 24 de la Liga Profesional. En aquella oportunidad igualaron 1-1 en el Monumental con goles de Maximiliano Meza para River e Iker Muniain para San Lorenzo, quien se perderá el encuentro de este domingo por lesión.

Formaciones probables de San Lorenzo y River

San Lorenzo : Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Daniel Herrera, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Elián Irala, Ezequiel Cerutti, Matías Reali, Malcom Braida; Alexis Cuello.

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Giuliano Galoppo, Manuel Lanzini, Matías Rojas; Facundo Colidio o Sebastián Driussi y Miguel Borja.

San Lorenzo vs River: Ficha técnica