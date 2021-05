El clásico de Rosario se vive de una manera completamente diferente al resto de los enfrentamientos del fútbol argentino. De entrada, el partido entre Rosario Central y Newell's dejó imágenes impactantes. La más fuerte fue la destrucción completa de un "drone" por parte de Pablo Pérez. El jugador leproso destruyó el artefacto que había utilizado la hincha del "Canaya" para cargarlo.

La imagen fue contundente. La hinchada de Rosario Central había bajado un drone por encima del estadio para cargar a Newell's con una bandera colgando en la que se recordó el día en el que la Lepra tuvo que dejar el campo de juego por falta de jugadores. Sin embargo, después de haber sido capturado, Pablo Pérez se dirigió al artefacto y lo pisó completamente. Luego, además, le dio un pelotazo dejándolo completamente destruido.

Esta imagen no fue la única que dejó el clásico entre Rosario Central y Newell's. En los días previos, desde la gobernación de Santa Fe estaban muy preocupados por lo que podía suceder en el encuentro y en la previa. Por eso, el el Gobernador, Omar Perotti, había pedido que el encuentro sea televisado por Tv Pública para que no haya "banderazos" o, incluso, para que la gente no se reuna a verlos. Sin embargo, eso no ocurrió y, finalmente, el partido salió por Pack Fútbol aunque después de las 21 horas.

Más allá de estos pedidos, durante el día hubo diferentes banderazos que despertaron el temor de la Gobernación y la municipalidad de Rosario debido la cantidad de personas que se reunieron para ambos equipos.