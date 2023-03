Rotación en River: Demichelis prepara todo para una agenda completa de partidos

Martín Demichelis prepara todo para los compromisos que tendrá con River Plate en las próximas semanas y todo indica que habrá rotación para la Copa Libertadores y la Liga Profesional de Fútbol.

Martín Demichelis prepara la rotación para afrontar lo que se viene en abril para River Plate y planea varios cambios con respecto al equipo titular. El elenco "Millonario" tendrá una agenda cargada de partidos complicados que incluirán Liga Profesional, Copa Libertadores y, posiblemente, Copa Argentina, por lo que tendrá que optar por modificaciones. Claro que, la idea del DT es mantener la punta en el torneo local y comenzar con el pie derecho en el certamen continental.

La vuelta del uruguayo Nicolás De La Cruz a la convocatoria luego de sufrir una recaída en su sinovitis, sin dudas fue una gran noticia para "Micho" teniendo en cuenta lo que se viene. Quien también sumó minutos recientemente fue el cordobés Matías Suárez, por lo que se perfila para estar entre los candidatos en la delantera de la "Banda". El encuentro ante Unión por el campeonato doméstico de este viernes 31 de marzo en el Estadio Monumental será el primer paso para seguir siendo líderes y pocos días después visitarán a The Strongest en la altura de La Paz, Bolivia.

Todo indica que ante el "Tatengue", el estratega con pasado en el Bayern Munich no cambiará con respecto a los jugadores que le ganaron 2 a 0 a Sarmiento de Junín en la fecha 8 de la Liga el pasado 19 de marzo. Al parecer, el "Millonario" saltaría al campo de juego con los siguientes 11: Franco Armani, Milton Casco, Leandro González Pírez, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Enzo Pérez, Rodrigo Aliendro, Ignacio Fernández; José Paradela, Lucas Beltrán, Esequiel Barco. Sin embargo, para el debut en la Libertadores existe la posibilidad de que Demichelis implemente la rotación.

Luego del partido ante The Strongest del próximo martes 4 de abril, River visitará a Huracán cinco días después en otro duelo complicado teniendo en cuenta el buen presente del "Globo" de Parque Patricios. Para colmo, entre semana la "Banda" jugará ante Gimnasia y Esgrima La Plata en Núñez y en la siguiente jornada enfrentará a Newell's en Rosario. No será lo único en los primeros 20 días de abril, ya que el 19 se medirá ante Sporting Cristal por el certamen continental. Con una agenda más que difícil por delante, el técnico trabajará para no perder puntos en ninguna competencia.

El fixture de River Plate en el mes de abril con Martín Demichelis a la cabeza