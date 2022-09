River hoy: las noticias para el Superclásico vs. Boca en el fútbol argentino

El panorama del River de Marcelo Gallardo en la previa al "Superclásico" vs. Boca. Las noticias, las bajas y la posible formación para el partido por la Liga Profesional 2022 del fútbol argentino.

El River de Marcelo Gallardo ya se alista para el "Superclásico" frente a Boca por la fecha 18 de la Liga Profesional 2022 del fútbol argentino. El partido más esperado por los hinchas puede resultar determinante para las aspiraciones de ambos de cara a las nueve jornadas que faltarán luego del mismo.El plan del "Muñeco" para volver a ganar en "La Bombonera", un escenario del que se ha ido con varias alegrías desde que asumió como entrenador del "Millonario" allá por mediados de 2014.

Luego del descanso del lunes 5 de septiembre, el plantel profesional volverá a entrenarse el martes 6 en el presio del River Camp en Ezeiza (Provincia de Buenos Aires). El DT deberá suplir las bajas principales en el equipo, que seguramente tendrá algunos cambios en la formación, y esperará por las noticias acerca de sus jugadores hasta el último momento para definir el once inicial.

River hoy para el Superclásico vs. Boca: noticias, bajas y posible formación

"La Banda" se presentará en el Estadio Alberto J. Armando de la Ciudad de Buenos Aires con dos ausencias confirmadas: Robert Rojas y Bruno Zuculini. Mientras que el defensor paraguayo se recupera de la fractura de tibia y peroné de su pierna izquierda, el volante de contención fue expulsado ante Barracas Central y no estará disponible.

En tanto, la preocupación principal pasa por saber si el arquero Franco Armani estará en óptimas condiciones físicas, ya que sufre un leve desgarro en el pectíneo izquierdo. "Creo que va a llegar, no va a tener mayores problemas", vaticinó Gallardo en la conferencia de prensa posterior al triunfo por 2-0 ante "El Guapo" en "El Monumental". En el caso de que el jugador de la Selección Argentina retorne a la alineación, saldrá Ezequiel Centurión.

En la misma línea, hay otros dos futbolistas claves para River que permanecen con molestias y serán sometidos a estudios médicos en las próximas horas: Emanuel Mammana y Pablo Solari. Nada menos que el mejor defensor y el delantero más destacado de los últimos encuentros dejan en vilo al "Muñeco".

Por un lado, el zaguero debió abandonar el campo contra Barracas al inicio del complemento porque sintió "un pinchazo" en el isquiotibial derecho y el extremo padeció una fuerte molestia en el aductor izquierdo. "Me duele, me duele", se pudo leer en sus labios desde las cámaras de televisión desde el banco cuando lo quitaron al minuto 63. En el caso de que no estén a disposición, los grandes candidatos a reemplazarlos son Javier Pinola y Esequiel Barco respectivamente.

Villa, la baja clave de Boca... ¿Y Armani la de River?

Con Paulo Díaz y Milton Casco asegurados en la última línea, los bajos rendimientos de Elías Gómez podrían hacer que regrese al equipo Andrés Herrera y el ex Newell´s pase entonces al lateral izquierdo. Ya en la mitad de la cancha, Enzo Pérez volverá por Zuculini en la contención y Nicolás de la Cruz es una fija.

No obstante, los otros dos lugares se los disputan tres futbolistas: Juan Fernando Quintero, Rodrigo Aliendro y Agustín Palavecino. Más relegados en la consideración del "Muñeco", aunque aún con chances, aparecen José Paradela y Santiago Simón. También habrá que ver qué ocurre con Tomás Pochettino y Leandro González Pirez, que ni siquiera formaron parte de la lista de convocados contra Barracas por sus bajos niveles.

Por último, en cuanto al centro del ataque, Lucas Beltrán parece ganarle la disputa pareja a Miguel Ángel Borja, más allá del gol del "Colibrí" al "Camionero" sobre el final en el duelo pasado. Tras las reiteradas lesiones, Suárez mete cada vez más presión desde atrás.

La posible formación de River vs. Boca para el Superclásico 2022 en La Bombonera

Pasando en limpio, entonces, el probable once de Gallardo sería con Armani; Casco, Mammana o Pinola, Díaz, Gómez o Herrera; Pérez; Quintero, Aliendro, De la Cruz; Solari o Barco y Beltrán.

Cuándo juegan Boca vs. River el Superclásico 2022: hora, TV en vivo y streaming

El equipo de Marcelo Gallardo visitará al "Xeneize" el domingo 11 de septiembre de 2022 a las 17 horas en "La Bombonera" de la Ciudad de Buenos Aires, con el árbitro aún a designar. La transmisión del partido en vivo en la televisión será de los canales ESPN Premium y TNT Sports, para los que se deben tener contratados el servicio de cable y el del pack fútbol. En tanto, el streaming online correrá por la cuenta de Star +, la plataforma paga de ESPN, y de otras apps como DirecTV GO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.